B-Liga: VfR Würzberg mit entscheidender Rolle im Meisterkampf Der VfR Würzberg will gegen den Tabellenzweiten TSV Günterfürst II punkten – und könnte damit den Meisterkampf in der B-Liga noch beeinflussen von Thomas Nikella · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Der VfR Würzberg (rechts Cetin Kapan gegen Sven Fabian Gaida von der GSV Breitenbrunn) spielt noch gegen das Führungsduo der Kreisliga B. (Archivfoto) Foto: Herbert Krämer

Odenwaldkreis. In der B-Liga Odenwald brodelt es. Noch vier Mannschaften kämpfen um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga A. Beste Chancen besitzt die GSV Breitenbrunn. Einen Zähler dahinter rangiert der TSV Günterfürst II, der am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) beim VfR Würzberg antreten muss.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr VfR Würzberg VfR Würzberg TSV Günterfürst Günterfürst II 15:00 PUSH

Der VfR Würzberg hat in den vergangenen Wochen mehrfach bewiesen, dass die Mannschaft von Spielertrainer Björn Bohländer auf Augenhöhe den Spitzenteams begegnen kann. Gerade der 2:1-Erfolg beim damaligen Spitzenreiter SSV Brensbach II ließ aufhorchen. Auch die torlosen Unentschieden gegen den VfL Michelstadt II und vor allem gegen die GSV Breitenbrunn unterstreichen, dass die Würzberger vielleicht sogar in der Meisterschaftsentscheidung eine entscheidende Rolle einnehmen können. „Wir wollen in den letzten vier Spielen so viele Punkte holen, wie es nur geht. Auch wenn wir einige Ausfälle vor dem Saisonende zu beklagen haben“, bekannte Bohländer, der wahrscheinlich auf seinen Co-Trainer Ugurtan Kizilyar (Wadenverletzung) und Lars Schwöbel verzichten muss. Damit fehlen in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld zwei wichtige Akteure.