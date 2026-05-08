B-Liga: VfR Würzberg mit entscheidender Rolle im Meisterkampf

Odenwaldkreis. In der B-Liga Odenwald brodelt es. Noch vier Mannschaften kämpfen um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga A. Beste Chancen besitzt die GSV Breitenbrunn. Einen Zähler dahinter rangiert der TSV Günterfürst II, der am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) beim VfR Würzberg antreten muss.
Der VfR Würzberg hat in den vergangenen Wochen mehrfach bewiesen, dass die Mannschaft von Spielertrainer Björn Bohländer auf Augenhöhe den Spitzenteams begegnen kann. Gerade der 2:1-Erfolg beim damaligen Spitzenreiter SSV Brensbach II ließ aufhorchen. Auch die torlosen Unentschieden gegen den VfL Michelstadt II und vor allem gegen die GSV Breitenbrunn unterstreichen, dass die Würzberger vielleicht sogar in der Meisterschaftsentscheidung eine entscheidende Rolle einnehmen können.
„Wir wollen in den letzten vier Spielen so viele Punkte holen, wie es nur geht. Auch wenn wir einige Ausfälle vor dem Saisonende zu beklagen haben“, bekannte Bohländer, der wahrscheinlich auf seinen Co-Trainer Ugurtan Kizilyar (Wadenverletzung) und Lars Schwöbel verzichten muss. Damit fehlen in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld zwei wichtige Akteure.
Gerade mit der defensiven Kompaktheit punktete der VfR im zweiten Abschnitt dieser Spielzeit eindrucksvoll. "Wenn wir alles abrufen, wozu wir in der Lage sind, dann sind wir auch mit der Aufstellung am Sonntag absolut konkurrenzfähig." Der VfR musste über die gesamte Runde mit einer Verletzungsmisere kämpfen, fand aber gerade in den vergangenen Wochen wieder zur starken Form zurück und kletterte in der Tabelle bis auf Position sieben.
Zuletzt siegten die Bohländer-Schützlinge gegen die TSG Steinbach II mit 4:3, wo längst nicht alles wunschgemäß lief. Denn der VfR ließ den Aufsteiger durch individuelle Fehler ins Spiel kommen, setzte sich aber am Ende in einem schwierigen Spiel durch. Letzten Sonntag kam der VfR bei der SG Hainstadt/Rai-Breitenbach in einem zerfahrenen Spiel nie richtig in die Begegnung und musste sich mit einer Nullnummer zufriedengeben. "Für uns zählt gegen die Günterfürster Reserve nur ein Heimsieg. Dort unterlagen wir ja mit 0:3. Auch wenn zu befürchten ist, dass die Günterfürster aus ihrer eigenen Ersten Verstärkungen anfordern werden", so der Würzberger Spielertrainer.