Torhüter Fabian Fuhrmann gab alles, um seinen SV Kirschhausen vor weiteren Gegentoren zu bewahren. Viermal war er allerdings machtlos, der SVK unterlag im Nachholspiel der Fußball-B-Liga beim neuen Spitzenreiter VfB Lampertheim (rechts Hendrik Härtel) mit 1:4 (Archiv). Foto: Dagmar Jährling

B-Liga: VfB steht mit Demut und Klarheit oben bleiben Der VfB Lampertheim hat Platz eins zurückerobert und möchte ihn nicht mehr hergeben Verlinkte Inhalte KLB Bergstraße VfB Lampert.

Lampertheim. Mit dem 4:1 über den SV Kirschhausen hat der VfB Lampertheim im Nachholspiel am 7. Dezember die Tabellenführung in der Fußball-B-Liga zurückerobert. Das sind gute Voraussetzungen, um auch am Saisonende ganz weit oben zu stehen. „Klar wollen wir diesen Platz so lange verteidigen, wie es nur geht. Aber in der Winterpause ist noch keiner Meister geworden. Das Wort Meisterschaft nimmt bei uns auch keiner in den Mund“, rät VfB-Trainer Martin Göring trotz aller Erfolge zur Bescheidenheit und freut sich, dass seine Spieler demütig und „klar in der Birne“ sind.

Anspruch und Wirklichkeit: Vor der Saison wollte der VfB in seinem zweiten Jahr in der Kreisliga B den vierten Platz des Vorjahres bestätigen und oben mitspielen. „Das ist uns mehr als gelungen", stellt Martin Göring voller Zufriedenheit fest. Um den Ansprüchen auch nach der Winterpause gerecht werden zu können, hofft Göring, dass er bei seinem verhältnismäßig kleinen Kader keine (weiteren) Ausfälle hinnehmen muss. „Das ist auch der Grund, weswegen unsere erste Mannschaft kein Hallenturnier spielt. Die Verletzungsgefahr ist einfach zu groß", bittet Göring um Verständnis.

Was war gut? Trotz so manchem schlechten Ergebnis hat sich der zum Teil neu formierte VfB Lampertheim in der Vorbereitung gut gefunden. „Die Mannschaft mosert nicht, wenn ich mal zu einer Trainingseinheit ohne Ball anleite“, freut sich Göring, dass seine Spieler so gut mitziehen. Auch wie sich die Spieler nach Rückschlägen wieder zusammenraufen würden, erachtet der Trainer als positiv. Das gelte sowohl nach Gegentreffern als auch nach Niederlagen. „Jedes Mal, wenn wir ein Spiel verloren haben, hat die Mannschaft gleich die Antwort gegeben und das nächste Spiel gewonnen“, lobt Göring den Charakter seiner Truppe. Auch die gute Zusammenarbeit mit Stefan Svrga, dem Trainer der Reserve, hebt er positiv hervor: „Die 1B hat eine Kaderstärke von mehr als 20 Spielern, die selten ein Training verpassen.“ Für Göring Grund genug, eins, zwei Spieler davon, für den Kader der ersten Mannschaft zu nominieren. „Mit Stefan habe ich mich schon gut verstanden, als er die erste Mannschaft des VfB trainiert hat und ich Trainer bei den Azzurri war.“ Meisterschaft ist das Ziel