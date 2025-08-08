B-Liga: VfB muss sich als Team noch finden

In der B-Liga Bergstraße steht am Wochenende der zweite Spieltag an. Foto: VRM

Bergstraße. In der B-Liga Bergstraße will sich der VfB Lampertheim am Sonntag mit einem Heimsieg über den TSV Gras-Ellenbach für höhere Aufgaben empfehlen. Auf das 4:4 in der vergangenen Saison blickt VfB-Trainer Martin Göring mit gemischten Gefühlen zurück: „Jeder, der ein Tor schießen wollte, hat es geschossen.“ Einen solchen Tag der offenen Tür hatten die Lampertheimer auch zum Saisonstart. „Beim 3:3 in Gronau konnte ich mit meiner Hintermannschaft nicht zufrieden sein“, sagt Göring.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Wir müssen uns eben mit der neuen Mannschaft noch finden“, so Göring, dem nicht entgangen ist, dass der FSV Zotzenbach mit seinem 7:2-Erfolg bei der Tvgg Lorsch II ein Ausrufezeichen gesetzt hat: „Die sind jetzt natürlich der Meisterschaftsfavorit Nummer eins.“ Aber auch er strebt gegen Gras-Ellenbach drei Zähler an, auch wenn James Worthy, Besart Parduzi (Urlaub) und Arton Kabashi sicher ausfallen.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr VfB Lampertheim VfB Lampert. TSV 09 Gras-Ellenbach TSV 09 15:00 PUSH Mit einem Heimspiel gegen den SV Kirschhausen startet Eintracht Bürstadt II in die Saison. „Erst die super Rückrunde, nun der schwache Start gegen Lorsch. Das gibt zwar Anlass, über unseren nächsten Gegner intensiver nachzudenken. Doch ich will es mit der Analyse nicht übertreiben“, sagt Tobias Fettel, seit April Trainer der Eintracht-Reserve. Ein gutes Spiel machen und Fehler abstellen, das wäre nach Fettels Geschmack. „Dann wäre es mir auch fast egal, ob wir gewinnen oder nur unentschieden spielen“, will er bald Fortschritte erkennen. Hoffentlich mit Rodwin Reginald. Der wurde am Sonntag in die erste Mannschaft befördert, doch Fettel wäre interessiert, wieder über einen guten Spieler wie ihn verfügen zu können.

SVF-Trainer Stephan Steiger ist gut zu erkennen Seine Hausaufgaben machte Stephan Steiger, der Trainer der Spielvereinigung Fürth II: In Bürstadt beobachtete er den nächsten Gegner VfR beim 2:2 gegen den SV Unter-Flockenbach III. „Inkognito war das nicht. Ich habe mich mit meinem SV-Cappy gleich zu erkennen gegeben“, schmunzelt Steiger und betont, dass seine Elf keine Angst vor dem großen Namen VfR haben wird. „Die Bürstädter haben das Gleiche vor wie wir, wollen oben mitspielen“, weiß Steiger um die Schwere der Aufgabe und fügt gleich hinzu, dass seine Mannschaft trotz einer nicht optimalen personellen Situation „über die spielerischen Mittel verfügt, um Bürstadt zu schlagen“.

So., 10.08.2025, 13:00 Uhr SV DJK Eintracht Bürstadt SV Bürstadt II SV Kirschhausen Kirschhausen 13:00 PUSH