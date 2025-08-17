B-Liga: VfB lässt Kirschhausen alt aussehen

Joey Gutschalk (VfB Lampertheim, vorn) bittet Loris Schmitt (SV Kirschhausen) zur Turnübung. Die Lampertheiner siegten beim SVK mit 4:0. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße (atth/wilk/ frko/ü). Das Spitzenspiel der B-Liga hat Absteiger ISC Fürth deutlich gegen Spitzenreiter Nordheim-Wattenheim gewonnen.

SV Kirschhausen – VfB Lampertheim 0:4 (0:2). „Zwei Elfer, zwei Konter. Und schon haben wir hoch verloren“, bedauerte Kirschhausens Trainer Miguel da Silva. Die Niederlage gegen die individuell besseren Gäste habe ihm zwar fast um den Schlaf gebracht, doch unter den bescheidenen personellen Voraussetzungen sei einfach nicht mehr drin gewesen. „Jakob Giegerich muss da mit seinen 41 Jahren noch spielen. Der eingewechselte Sascha Schmitt ist schon 46“, bedauerte da Silva, der sich auch selbstkritisch zeigte: „Unser Abwehrverhalten hat nicht gepasst. Wir haben zu nachlässig gegen den Ball gearbeitet.“ Tore: 0:1 Tivriz (17.), 0:2, 0:4 Pircek (29., 60.), 0:3 Salihu (55.) – Schiedsrichter: Müller (TSV Handschuhsheim). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: keine/Ghulamsaid, Pircek.

ISC Fürth – SG Nordheim-Wattenheim 6:1 (1:0).„Wir waren in allen Belangen unterlegen. Der Fürther Erfolg ist auch in der Höhe verdient“, schimpfte SG-Trainer Jens Stark. Da tröstete es nicht, dass seine Mannschaft den 0:1-Rückstand lange hielt. „Nach dem 0:2 in der 53. Minute durch den vierfachen Torschützen Mohamed Conde brachen bei uns alle Dämme“, bedauerte er. Tore: 1:0, 2:0, 4:0, 5:0 Conde (21., 53., 63., 70.), 3:0 Ogün Hanci (57.), 6:0 Khallaf (76.), 6:1 Bormuth (78.). – Schiedsrichter: Purschke (Darmstadt). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Conde/keine.

SV Zwingenberg – VfR Bürstadt 1:3 (1:2). „Ich ziehe heute den Hut vor meiner Mannschaft, nicht nur, weil sie nach dem 0:8 beim ISC Fürth wieder in die Spur kam, sondern weil sie fast einen 0:2-Rückstand egalisiert hätte“, war Zwingenbergs Trainer Elmi Berisha mit dem Kerbspiel zufrieden. Das 2:2 wollte aber trotz guter Chancen für die Platzherren nicht fallen. Stattdessen erhöhte der Absteiger durch Kapitän Volkan Celikkan auf 3:1. Tore: 0:1, 0:2 Celikkan (14., 18.), 1:2 Erker (37.), 1:3 Celikkan (86.). – Schiedsrichter: Schäfer (Groß-Gerau). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Celikkan.

Tvgg Lorsch II – SV Fürth II 1:3 (1:1). Ein Spiel auf Augenhöhe sei es gewesen, bescheinigte Lorschs Trainer Frank Bender, dass seine Elf stets gut mithielt und dank Elias Bersch auch früh führte. Doch drei individuelle Fehler brachten die Tvgg um den Punktgewinn. „Am Schluss hat uns auch die Kraft gefehlt“, bedauerte Bender, dass die Aufholjagd ausblieb. Tore: 1:0 Elias Bersch (4.), 1:1 Antonijo Vujic (24.), 1:2 Schäfer (60.), 1:3 Korke (88.). – Schiedsrichter: Kellert (Gräfenhausen). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Tekgezen, Pollmann.

FC Fürth II – SC Olympia Lorsch II 1:2 (0:0). „Fußball kann brutal sein“, war die einhellige Meinung bei den FC-Verantwortlichen nach der Heimniederlage. Der FC zeigte eine deutliche Leistungssteigerung. Allerdings wurde die durch einen Sonntagsschuss der Gäste kurz vor Schluss nicht belohnt. Die Lorscher hatten einige Spieler aus der ersten Mannschaft dabei, stellte der Sportliche Leiter Dennis Atali fest. Trotzdem hielten die Hausherren gut dagegen. „Wir hätten mehr verdient gehabt“, sagte Atali. Tore: 0:1 Krieger (69., Elfmeter), 1:1 Gözübüyük (77.), 1:2 Gaggiano (88.). – Zuschauer: 30. - Beste Spieler: Samardzic, Geisler/geschlossene Leistung.

TSV Gras-Ellenbach – FSV Zotzenbach 1:1 (1:1). In der guten B-Liga-Partie war das Ergebnis leistungsgerecht. Die Hausherren hatten in der ersten Hälfte die Nase vorn, die favorisierten Gäste nach der Pause, sagte der Sportliche Leiter des TSV, Manuel Loipersberger. Tore: 0:1 (25.), 1:1 Guthy (35.). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.