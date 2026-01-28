B-Liga unter dem Hallendach: FC Reutlingen richtet neues Turnier aus

– Foto: Nedi Vinković

Am Samstag, 31. Januar 2026, schlägt der Amateurfußball der Region Reutlingen ein neues Kapitel auf. In der Storlachhalle richtet der FC Reutlingen erstmals ein eigenes B-Liga-Hallen­turnier aus. Zwölf Mannschaften, ausschließlich aus der B-Liga, messen sich nach den offiziellen WFV-Regeln in einem dicht getakteten Wettbewerb. Kurze Spielzeiten, ein klarer Turnierbaum und zahlreiche direkte Vergleiche versprechen einen langen Fußballtag, der von sportlichem Ehrgeiz, Fairness und regionaler Identität geprägt ist.

Der Modus ohne Schonfrist Gespielt wird in drei Vierergruppen. Jede Mannschaft bestreitet drei Gruppenspiele mit einer Spielzeit von zehn Minuten. Die besten Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale, ergänzt durch die besten Gruppendritten. Ab diesem Moment wird die Spielzeit auf zwölf Minuten erhöht, was den Übergang von der Vorrunde zur K.-o.-Phase zusätzlich zuspitzt. Fehler lassen sich dann kaum noch korrigieren.

Ein Turnier mit Premierencharakter Das FCR-B-Liga-Turnier ist die erste Veranstaltung dieser Art unter der Federführung des FC Reutlingen. Möglich wird die Premiere durch die Unterstützung alter und neuer Sponsoren, die dem Verein den organisatorischen Rahmen für ein eigenständiges Hallenformat bieten. Der Anspruch ist klar formuliert: Ein Turnier von der B-Liga für die B-Liga, ohne sportliche Ausreißer nach oben oder unten, dafür mit maximaler Vergleichbarkeit.

Gruppe A mit Gastgeber im Fokus

In der Gruppe A treffen die SG Kohlstetten/SV Gächingen, der FC Reutlingen, der SV Wannweil II, die Reutlinger Kickers und der BFC Pfullingen II aufeinander. Der Gastgeber steht früh unter Beobachtung, da jedes Heimspiel mit besonderen Erwartungen verbunden ist. Gleichzeitig verspricht diese Gruppe enge Duelle, da mehrere Teams aus dem unmittelbaren regionalen Umfeld stammen.

Gruppe B mit klarer regionaler Prägung

Die Gruppe B besteht aus dem TSV Lustnau II, dem SV Croatia Reutlingen II, der SG Reutlingen II und dem TSV Mähringen II. Hier bündeln sich mehrere zweite Mannschaften, die den Hallenfußball als wichtigen Baustein ihrer Entwicklung nutzen. Die kurzen Spielzeiten verlangen klare Abläufe und schnelle Entscheidungen.

Gruppe C mit sportlicher Vielfalt

In der Gruppe C stehen sich der TSV Mägerkingen, der TSV Neckartenzlingen, der BFC Pfullingen und der TSV Betzingen U23 III gegenüber. Diese Konstellation verbindet unterschiedliche Spielanlagen und Vereinsstrukturen. Gerade in einer ausgeglichenen Gruppe kann jedes Tor über Weiterkommen oder Ausscheiden entscheiden.

Ein früher Start, ein langer Tag

Der Turniertag beginnt bereits am Vormittag mit dem ersten Gruppenspiel. Von da an reiht sich Begegnung an Begegnung, Pausen sind kurz bemessen. Diese Taktung fordert nicht nur die Spieler, sondern auch Trainer und Betreuer. Wer am Nachmittag noch im Wettbewerb ist, muss mit Kräften und Konzentration haushalten.

Die K.-o.-Phase als Zuspitzung

Nach Abschluss der Gruppenphase beginnt am frühen Nachmittag die entscheidende Phase. Viertelfinals, Halbfinals, Spiel um Platz drei und Finale folgen in engem Rhythmus. Ab hier zählt nur noch das direkte Duell. Zwölf Minuten entscheiden über Sieg oder Ausscheiden, über Euphorie oder Enttäuschung.

Das Finale als Zielpunkt

Den Abschluss bildet das Finale am späten Nachmittag. Zwei Mannschaften bleiben übrig, nachdem sie sich durch Gruppen- und K.-o.-Phase gearbeitet haben. In diesem letzten Spiel verdichten sich alle Eindrücke des Tages: Tempo, Präzision, Disziplin und Nervenstärke. Der Sieger des ersten FCR-B-Liga-Turniers schreibt damit ein kleines Stück Reutlinger Hallengeschichte.