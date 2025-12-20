Sechs Tore, fünf Vorlagen: Mohamad Alhammod, hier gegen Rimbachs Torwart Julian Blümle, ist eine feste Größe im Angriff des Fußball-B-Ligisten VfR Bürstadt. Der will so schnell wie möglich zurück in die A-Liga. (Archiv) Foto: Thorsten Gutschalk

B-Liga tut Bürstadt doch weh Wintercheck: Der ehemalige Zweitligist hofft auf die A-Liga-Rückkehr +++ Defensive wird verstärkt

Bürstadt. Mit einem besonderen Umstand musste der VfR Bürstadt im vergangenen Sommer fertig werden. Der Verein, einst als Zweitligist und fünffacher Hessenmeister bundesweit bekannt, war in die B-Liga abgestiegen. Auch wenn die guten Bürstädter Zeiten längst vorbei sind, können sich die VfRler nie und nimmer mit dieser Klasse anfreunden. Die B-Liga soll ein einmaliger Ausrutscher sein, die sofortige Rückkehr in die A-Liga Pflicht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Doch das ist nach dem schwachen Start leichter gesagt als getan: Trainer Giovanni Marino musste eine neue Mannschaft formen. Aufgrund vieler Ausfälle gab es in der Anfangsphase der Saison empfindliche Niederlagen gegen die beiden Fürther Reserven und den TSV Gras-Ellenbach. Auch der Rückrundenstart beim SV Unter-Flockenbach III ging mit 0:1 in die Binsen. Inzwischen scheint der Verein aber die Kurve bekommen zu haben und überwintert auf Tabellenplatz drei.

Anspruch und Wirklichkeit: „Wir haben die Erwartungen nicht ganz erfüllt“, will Thorsten Stalyga, seit vergangenen Juni Sportlicher Leiter des VfR, nichts beschönigen. Bei so viel Aufwand, den der Verein betrieben habe, hätte er sich eine etwas bessere Platzierung gewünscht. Und dennoch stehen die Karten gut, dass Bürstadt in der nächsten Saison wieder A-Ligist ist, entweder über die Relegation oder sogar auf direktem Wege. Was war gut? „Im Laufe der Hinrunde hat sich die Mannschaft immer besser gefunden und ist als Einheit zusammengewachsen“, lobt Thorsten Stalyga, der sich darüber freute, dass die Schwarz-Weißen im November das Feld von hinten aufrollten und sich nun in eine gute Position gebracht haben. Das war sicherlich auch das 2:1 in einem turbulenten Spiel gegen Spitzenreiter VfB Lampertheim von enormer Bedeutung.