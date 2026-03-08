B-Liga: TSV Elmshausen ist raus Nach dritter Absage steht das Schlusslicht als Absteiger fest +++ ISC Fürth gewinnt Spitzenspiel von Redaktion · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Der TSV Elmshausen steht als erster Absteiger fest. – Foto: Timo Babic (Symbolbild)

Bergstraße (atth/wilk). Da hatten die Verantwortlichen des B-Ligisten VfB Lampertheim schon die Einkäufe getätigt, um die Fans bei herrlichem Frühlingswetter zu verköstigen, ehe am Samstag vier Stunden vor Spielbeginn der Anruf des TSV Elmshausen kam. „Der Gegner teilte uns mit, dass er nicht genügend Spieler zusammenbekommt und sagte die Begegnung ab“, bedauerte Lampertheims Trainer Martin Göring. Da dies nun schon die dritte Absage war, scheidet der TSV aus dem Spielbetrieb aus und steht als Absteiger fest. In der Hinrunde hatte die Elf aus dem Lautertal schon das Hinspiel gegen den VfB Lampertheim abgesagtm, dazu die Begegnung gegen den SV Unter-Flockenbach III.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr TSV 09 Gras-Ellenbach TSV 09 SV Unter-Flockenbach Flockenbach III 2 0 Abpfiff Der TSV machte einen großen Schritt Richtung dritter Platz, ist jetzt nur noch einen Zähler vom Dritten VfR Bürstadt entfernt „Wir haben das Spiel fast die kompletten 90 Minuten dominiert“, sagte der Sportliche Leiter Manuel Loipersberger. Die Niederlage sah SV-Coach Felix Dalichow als verdient an. „Der Gegner war besser , und bei uns ging nach vorne zu wenig.“ Tore: 1:0 Guthy (19.), 2:0 Helm (68.). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Kukavica, Guthy/geschlossene Leistung.

Nach einer schwachen ersten Halbzeit besserte sich Fürth und wurde belohnt. „Wir haben anfangen, Fußball zu spielen“, sagte der Sportliche Leiter Dennis Atali. Für drei Punkte reichte es trotzdem nicht, denn ein verwandelter Handelfmeter für die Gäste in der 84. Minute bedeutete den späten Ausgleich. Tore: 1:1 Vetter (55.), 2:1 Mohamed Hodroj (65.), 2:2 (84., Handelfmeter). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Mohamed Hodroj/geschlossene Leistung.

Die SV-Reserve erwischte einen schlechten Tag. Die Abwehr stand nicht gut, der Torwart hatte rabenschwarze 90 Minuten. Die SG verwertete dagegen ihre wenigen Möglichkeiten effektiv. Die erste Halbzeit verlief ziemlich ausgeglichen, in der zweiten fehlte bei den Gästen die Leidenschaft. Als nach knapp 70 Minuten der vierte Treffer für die SG fiel, war die Partie gelaufen. Tore: 1:0 Hartmann (5, Eigentor), 1:1 Stephan (14.), 2:1, 3:1 Emil Schäfer (33., 35.), 3:2 Korke (40.), 4:2 Nicolas Rettig (67.). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/keine.