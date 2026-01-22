B-Liga-Trio in der Verfolgerrolle

Osman Celebi (vorne) kehrt zurück vom SC Opel Rüsselsheim zu Eintracht Rüsselsheim. (Archivbild) Foto: Uwe Krämer

Kreis Groß-Gerau . Fünf Punkte haben sie Rückstand auf Spitzenreiter SKG Stockstadt. Doch gehen die Fußballer von Eintracht Rüsselsheim hochmotiviert in die zweite Saisonhälfte, wollen hier alles daran setzen, die Tabellenführung zu erobern und das Titelrennen in der B-Liga Groß-Gerau weiter spannend zu halten. „Unser Ziel ist es, Stockstadt noch einzuholen“, erklärt Trainer Luigi Pennino kämpferisch. „Auf jeden Fall möchten wir mindestens Zweiter werden und die Relegation sichern.“ Dazu muss die Eintracht allerdings auch ihre Verfolger, den TV Crumstadt und Alemannia Königstädten, auf Distanz halten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Fünf Neuzugänge für Eintracht Rüsselsheim Wie Stockstadt hat die Eintracht bisher nur eine Niederlage hinnehmen müssen, spielte aber im Gegensatz zur SKG zweimal unentschieden – und bekommt einen Punkt wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls abgezogen. Mit fünf hohen Siegen in Folge verabschiedete sich die Eintracht in die Pause. „Nach dem Abstieg aus der A-Liga bin ich mit der Hinrunde hochzufrieden“, betont Pennino und kann sich nun über fünf Neuzugänge freuen. Osman Celebi kehrt von Opel Rüsselsheim zurück. Mehdi Özdemir kommt vom SV Nauheim, Denis Aslan vom FC Rödelheim, Mihai Secares vom SV Raunheim und Younes Auadi von Gencler Bischofsheim dazu.

Das Auftaktprogramm hat es jedoch in sich. Am 1. März wartet auf das Team um Goalgetter Spiridon Pentidis (20 Tore) gleich das Verfolgerduell gegen Königstädten. Nach zwei weiteren schweren Heimspielen gegen Gustavsburg und Raunheim steigt am 22. März schon das Topduell in Stockstadt. Hier will die Eintracht unbedingt ihren Sieg aus der Hinrunde (4:3) wiederholen und der SKG dann dicht auf die Pelle rücken. Eintracht bezüglich Relegation "bester Dinge" Hinter den beiden Spitzenteams darf sich der TV Crumstadt bei vier Punkten Rückstand auf die Eintracht allerdings noch beste Chancen auf die Aufstiegsrelegation machen. „Wir sind guter Dinge“, meint Trainer Bastian Heist und sieht seine Mannschaft nach nur drei Niederlagen gerüstet für die zweite Saisonhälfte. „Wir haben uns spielerisch weiter entwickelt und hoffen jetzt, dass wir nicht mehr so viel Verletzungspech haben wie in der Hinrunde.“