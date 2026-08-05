B-Liga-Trainer springt nach Pokaldesaster ab Warum Andreas Wagner noch vor dem ersten Punktspiel aufgehört hat und wer ihn beerbt. von Andreas Arens · Heute, 15:25 Uhr · 0 Leser

Nach gut zwei Saisons beim SV Gutweiler und anschließend einer Runde bei der SG Ruwertal/Gutweiler II hat Andreas Wagner als Trainer aufgehört. – Foto: SG Ruwertal/Esther Jansen

Nach zwei Saisons beim damals noch eigenständigen SV Gutweiler und gut einem Jahr als Coach der zweiten Mannschaft der 2024 gegründeten SG Ruwertal/Gutweiler hat Andreas Wagner aufgehört. Der Rücktritt erfolgte kurz nach dem 1:9 im Kreispokal am Sonntag gegen den künftigen B-11-Ligakonkurrenten SG Niederkell-Kell – und noch vor dem Meisterschaftsstart am Sonntag, 14.30 Uhr, beim TuS Mosella Schweich III.