B-Liga: Topspiel bleibt ohne Sieger

Bergstraße. Das Meisterschaftsrennen in der B-Liga bleibt weiter spannend. Im Topspiel des 22. Spieltags trennten sich der Spitzenreiter SV Affolterbach und die punktgleiche SG Hammelbach/Scharbach 2:2. Weiterhin gut in Form zeigt sich der FSV Zotzenbach, der 2:1 gegen Unter-Flockenbach gewann. Bereits am Donnerstag hatte der SV Kirschhausen seine Aufgabe bei Schlusslicht Hüttenfeld mit 4:0 souverän gelöst.