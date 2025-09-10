B-Liga: Tom Schüssler erlöst SG Trebur-Astheim II

Die SG Trebur/Astheim II konnte sich über einen späten Sieg freuen. – Foto: Jan-Niclas Grömling - Arc

Kreis Groß-Gerau . Ein später Sieg: Tom Schüssler schoss die SG Trebur-Astheim II in der 84. Minute zum 1:0-Erfolg über den SV 07 Geinsheim II. Damit ist sein Team in der B-Liga an den Top Fünf dran, während Geinsheim im Keller bleibt. Die SKG Bauschheim II konnte sich am Dienstagabend durch einen hohen Sieg über Biebesheim II auf drei Punkte von Geinsheim absetzen. Hellas Rüsselsheim II steht nach 3:2 gegen SV 07 Bischofsheim II nun punktgleich mit Platz sieben und acht auf Rang neun.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 19:30 Uhr SG Trebur/Astheim SG Trebur/Astheim II SV 07 Geinsheim SV Geinsheim II 1 0 Abpfiff Die SG machte es lange spannend. Trainer Philipp Lorenz sah „viel Ballbesitz und viele Torchancen“. Doch wieder haperte es im Abschluss. „Geinsheim hat allerdings auch gut verteidigt und es uns nicht leicht gemacht. Aber dann wurden wir von Tom Schüssler erlöst, der kurz vorher reinkam und mit einem Fernschuss traf.“ Tor: 1:0 Schüssler (84.).

Hellas Rüsselsheim II „macht sich das Leben noch schwer“

„Über das ganze Spiel hinweg war das ein verdienter Sieg, aber wir haben uns das Leben noch schwer gemacht“, meinte Hellas-Coach Orestis Tegos. Nach einer 2:0-Führung musste seine Mannschaft durch einen Doppelschlag von Gästespieler Julien Velten eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleich hinnehmen. Doch Pothitos Filippas, der schon zum 1:0 getroffen hatte und vor dem 2:0 einen Foulelfmeter herausholte, den Georgios Karakasidis verwandelte, erzielte kurz vor Ende per Kopf noch das Siegtor. Tore: 1:0 Filippas (39.), 2:0 Karakasidis (53./FE), 2:1, 2:2 Velten (72., 75.), 3:2 Filippas (86.).