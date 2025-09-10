B-Liga: Tom Schüssler erlöst SG Trebur-Astheim II

Kreis Groß-Gerau . Ein später Sieg: Tom Schüssler schoss die SG Trebur-Astheim II in der 84. Minute zum 1:0-Erfolg über den SV 07 Geinsheim II. Damit ist sein Team in der B-Liga an den Top Fünf dran, während Geinsheim im Keller bleibt. Die SKG Bauschheim II konnte sich am Dienstagabend durch einen hohen Sieg über Biebesheim II auf drei Punkte von Geinsheim absetzen. Hellas Rüsselsheim II steht nach 3:2 gegen SV 07 Bischofsheim II nun punktgleich mit Platz sieben und acht auf Rang neun.
Hellas Rüsselsheim II „macht sich das Leben noch schwer“
„Über das ganze Spiel hinweg war das ein verdienter Sieg, aber wir haben uns das Leben noch schwer gemacht“, meinte Hellas-Coach Orestis Tegos. Nach einer 2:0-Führung musste seine Mannschaft durch einen Doppelschlag von Gästespieler Julien Velten eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleich hinnehmen. Doch Pothitos Filippas, der schon zum 1:0 getroffen hatte und vor dem 2:0 einen Foulelfmeter herausholte, den Georgios Karakasidis verwandelte, erzielte kurz vor Ende per Kopf noch das Siegtor. Tore: 1:0 Filippas (39.), 2:0 Karakasidis (53./FE), 2:1, 2:2 Velten (72., 75.), 3:2 Filippas (86.).
SKG-Trainer Heiko Schulze war begeistert vom Auftritt seiner Elf: „Die Jungs haben extrem diszipliniert gespielt, endlich ihr Potential abgerufen und sind sehr gut als Mannschaft aufgetreten. Das hätte noch höher ausgehen können. Biebesheim wurde auf dem völlig falschen Fuß erwischt, hat sich aber nie aufgegeben.“ Zur Halbzeit führte SKG schon 3:0. „Mit solchen Leistungen werden wir uns da unten rausarbeiten“, ist Schulze sicher, der auch Pius Granacher, den erst 16-jährigen Schiedsrichter aus Stockstadt, lobte. Tore: 1:0 Feiler (6.), 2:0 Diehl (23.), 3:0 Diesel (39.), 4:0 Feiler (47.), 5:0 Flach (74.), 5:1 Wedel (75.), 6:1 Feiler (78.), 7:1 Herrlich (88.).