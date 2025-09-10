 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Die SG Trebur/Astheim II konnte sich über einen späten Sieg freuen.
Die SG Trebur/Astheim II konnte sich über einen späten Sieg freuen. – Foto: Jan-Niclas Grömling - Arc

B-Liga: Tom Schüssler erlöst SG Trebur-Astheim II

Später 1:0-Sieg gegen B-Liga-Kellerkind SV 07 Geinsheim II +++ 7:1-Kantersieg für SKG Bauschheim II

Kreis Groß-Gerau . Ein später Sieg: Tom Schüssler schoss die SG Trebur-Astheim II in der 84. Minute zum 1:0-Erfolg über den SV 07 Geinsheim II. Damit ist sein Team in der B-Liga an den Top Fünf dran, während Geinsheim im Keller bleibt. Die SKG Bauschheim II konnte sich am Dienstagabend durch einen hohen Sieg über Biebesheim II auf drei Punkte von Geinsheim absetzen. Hellas Rüsselsheim II steht nach 3:2 gegen SV 07 Bischofsheim II nun punktgleich mit Platz sieben und acht auf Rang neun.

Gestern, 19:30 Uhr
SG Trebur/Astheim
SG Trebur/AstheimSG Trebur/Astheim II
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim II
1
0
Abpfiff
Die SG machte es lange spannend. Trainer Philipp Lorenz sah „viel Ballbesitz und viele Torchancen“. Doch wieder haperte es im Abschluss. „Geinsheim hat allerdings auch gut verteidigt und es uns nicht leicht gemacht. Aber dann wurden wir von Tom Schüssler erlöst, der kurz vorher reinkam und mit einem Fernschuss traf.“ Tor: 1:0 Schüssler (84.).

Hellas Rüsselsheim II „macht sich das Leben noch schwer“

Gestern, 19:30 Uhr
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
SV 07 Bischofsheim
SV 07 BischofsheimBischofsheim II
3
2
Abpfiff

„Über das ganze Spiel hinweg war das ein verdienter Sieg, aber wir haben uns das Leben noch schwer gemacht“, meinte Hellas-Coach Orestis Tegos. Nach einer 2:0-Führung musste seine Mannschaft durch einen Doppelschlag von Gästespieler Julien Velten eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleich hinnehmen. Doch Pothitos Filippas, der schon zum 1:0 getroffen hatte und vor dem 2:0 einen Foulelfmeter herausholte, den Georgios Karakasidis verwandelte, erzielte kurz vor Ende per Kopf noch das Siegtor. Tore: 1:0 Filippas (39.), 2:0 Karakasidis (53./FE), 2:1, 2:2 Velten (72., 75.), 3:2 Filippas (86.).

Gestern, 20:00 Uhr
SKG Bauschheim
SKG BauschheimBauschheim II
SV Olympia Biebesheim
SV Olympia BiebesheimBiebesheim II
7
1
Abpfiff

SKG-Trainer Heiko Schulze war begeistert vom Auftritt seiner Elf: „Die Jungs haben extrem diszipliniert gespielt, endlich ihr Potential abgerufen und sind sehr gut als Mannschaft aufgetreten. Das hätte noch höher ausgehen können. Biebesheim wurde auf dem völlig falschen Fuß erwischt, hat sich aber nie aufgegeben.“ Zur Halbzeit führte SKG schon 3:0. „Mit solchen Leistungen werden wir uns da unten rausarbeiten“, ist Schulze sicher, der auch Pius Granacher, den erst 16-jährigen Schiedsrichter aus Stockstadt, lobte. Tore: 1:0 Feiler (6.), 2:0 Diehl (23.), 3:0 Diesel (39.), 4:0 Feiler (47.), 5:0 Flach (74.), 5:1 Wedel (75.), 6:1 Feiler (78.), 7:1 Herrlich (88.).



