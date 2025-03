B-Liga-Titelanwärter siegen souverän

Kreis Groß-Gerau. Erfolgreich starteten die beiden Titelanwärter in den ersten Spieltag 2025 und stehen weiter mit großem Vorsprung an der Spitze der B-Liga Groß-Gerau. Die SV 07 Bischofsheim präsentierte sich beim 6:0 über Trebur-Astheim II deutlich souveräner als die SSV Raunheim bei ihrem 6:4 in Königstädten.