Allgemeines
B-Liga: SVU III ärgert auch den VfR Bürstadt

Flockenbach klopft nun selbst oben an

Bergstraße. Der SV Unter-Flockenbach III ärgert in der Kreisliga B so lange die Favoriten, bis er auf einmal selbst einer ist. So folgte dem 3:2-Heimsieg im Oktober über Spitzenreiter VfB Lampertheim nun ein 1:0 über den zuletzt tadellosen VfR Bürstadt. In alte Muster zurückfiel dagegen der SV Kirschhausen, der bei Olympia Lorsch II mit 1:4 unterlag.

Heute, 13:00 Uhr
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch II
SV Kirschhausen
SV KirschhausenKirschhausen
4
1
Abpfiff

Sehenswert war Mario Helferts Treffer in der 69. Minute, als er von der Strafraumgrenze aus halbrechter Position schön ins Eck traf und Lorsch Torhüter Dominique Völker dabei keine Chance ließ. Das war aber so ziemlich der einzige Höhepunkt des insgesamt enttäuschenden SVK. „Wir haben es versäumt, an die Leistung aus den vergangenen Spielen anzuknüpfen. Mit so einem Auftritt kannst du keine Punkte holen“, bedauerte Kirschhausens Trainer Sascha Schmitt. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Krieger (3., 29. 47.), 3:1 Helfert (69.), 4:1 Grieser (71.) – Schiedsrichter: Bozkurt (Ludwigshafen) – Zuschauer: 90 – Beste Spieler: Krieger/keine.

Heute, 13:00 Uhr
SV Unter-Flockenbach
SV Unter-FlockenbachFlockenbach III
VfR Bürstadt
VfR BürstadtVfR Bürstadt
1
0
Abpfiff

„Unter-Flockenbach hat sich hinten reingestellt und nur mit langen Bällen operiert“, bedauerte Bürstadts Sportlicher Leiter Thorsten Stalyga trotz 80 Prozent Ballbesitz, im Odenwald nichts geholt zu haben. Was ihn zusätzlich ärgerte, war, dass der Unparteiische seiner Mannschaft nach einem Foulspiel an Armend Ramadani zehn Minuten vor dem Abpfiff einen „klaren Foulelfmeter“ verweigerte. Tor: 1:0 Eggers (7.). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Geschlossene Leistung/Krezdorn, Guzman Blando.

Heute, 13:00 Uhr
SV DJK Eintracht Bürstadt
SV DJK Eintracht BürstadtSV Bürstadt II
TSV 09 Gras-Ellenbach
TSV 09 Gras-EllenbachTSV 09
1
3
Abpfiff

Groß ist die Personalnot bei Eintracht Bürstadt II, weswegen sich der 45 Jahre alte Trainer Tobias Fettel in der Schlussphase selbst einwechselte. „Während wir die erste Halbzeit verpennt haben, war nach dem Wechsel mehr für uns drin“, ärgerte sich Fettel, dass es gegen die Elf aus dem Odenwald nicht zum Unentschieden gereicht hat. Tore: 0:1 Helm (9.), 0:2 Bagci (13.). 1:2 Krumpholz (51.), 1:3 Seitz (90.+1.). – Schiedsrichter: Alabdullah (Heidelberg). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Geschlossene Leistung/Siby.

Heute, 13:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth II
SV Eintracht Zwingenberg
SV Eintracht ZwingenbergZwingenberg
0
4
Abpfiff

Die Fürther erwischten einen denkbar schlechten Tag. Mal ließen sie die Rückwärtsbewegung vermissen, mal befand sich die Abwehr im Tiefschlaf. Weil auch so manch gute SVF-Kopfballmöglichkeit vergeben wurde, trugen die Zwingenberger einen auch in der Höhe verdienten Erfolg davon. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Yagiz (8., 53, 68.), 0:4 Timur (83.). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: keine/Yagiz.

Heute, 15:00 Uhr
SG Nordheim/Wattenheim
SG Nordheim/WattenheimSG NoWa
TSV Elmshausen
TSV ElmshausenElmshausen
4
3
Abpfiff

Jens Stark, der Trainer der SG Nordheim/Wattenheim war nur in der ersten Halbzeit mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden. „In der zweiten Halbzeit stellen wir das Fußballspielen ein und laden die Gäste zu Gegentreffern ein“, bedauerte er, dass die Begegnung noch einmal spannend wurde. Tore: 1:0 Gress (7.), 2:0 Grünig (19.), 2:1 Seeger (23.), 3:1, 4:1 Brandstätter (43., 45.), 4:2 Grod (53., Foulelfmeter), 4:3 Perez Adler (87.). – Schiedsrichter: Liebscher (Trebur). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Raufert/Grod.

Heute, 15:00 Uhr
VfB Lampertheim
VfB LampertheimVfB Lampert.
SG Gronau
SG GronauSG Gronau
2
1
Abpfiff

„Gronau war ein schwer zu bespielender Gegner, doch am Ende haben wir für klare Verhältnisse gesorgt“, konstatierte Lampertheims Trainer Martin Göring, der sich allerdings ärgerte, dass seine Mannschaft in diesem Nebel-Spiel nach dem 2:0 keine weiteren Tore folgen ließ. Die erste Chance in der Begegnung hatten allerdings die Gronauer, bei denen Nicolas Rettig in der 24. Minute nur an den Pfosten schoss. Tore: 1:0 Barry (27.), 2:0 Tivriz (77., Foulelfmeter), 2:1 Renato Lucic (84.). – Schiedsrichter: Pektas (Ober-Ramstadt). – Zuschauer: 79. – Beste Spieler: Geschlossene Leistung/Westerhoff, Renato Lucic.

Heute, 15:00 Uhr
ISC Fürth
ISC FürthISC Fürth
FC Fürth
FC FürthFC Fürth II
3
3
Abpfiff

Hoher Zuschauerandrang herrschte in Lörzenbach, denn mehr als 200 Sportfreunde sahen die Begegnung. „Wir waren zwar die bessere Mannschaft, doch der FC Fürth II hielt hervorragend dagegen und war gnadenlos effektiv“, befand ISC-Trainer Ogün Hanci. Tore: 1:0 Serkan Gözübüyük (6.), 2:0, 3:2 Conde (25., 52.), 2:1 Emre Gözübüyük (36., Foulelfmeter), 2:2 Riesinger (42.), 3:3 Kenan Orhan (90.+1). – Schiedsrichter: Brechenser (Finkenbach). – Zuschauer: 250. – Beste Spieler: Serkan Gözübüyük/Geschlossene Leistung.

Heute, 15:30 Uhr
FSV Zotzenbach
FSV ZotzenbachZotzenbach
Tvgg. Lorsch
Tvgg. LorschTvgg Lorsch II
8
2
Abpfiff

Keine Ambitionen, in den Rang eines Diplomaten aufzusteigen, hatte Zotzenbachs Vorsitzender Roland Agostin, der neben der starken Leistung seiner Elf auch einen schwachen Gegner sah: „Wir waren in allen Belangen überlegen und hätten noch höher gewinnen können.“ Lorschs Trainer Volker Pitz ärgerte sich, dass seine Mannschaft nie ins Spiel fand: „Es war heute ein schwacher Auftritt.“ Tore: 1:0 Aydogan (15.), 2:0 Baur (22.), 3:0, 4:0 David Rauch (41., 48.), 4:1 Bersch (49.), 5:1 Strubel (52.), 6:1, 7:2 Nico Vollrath (56., 80.), 6:2 Albert (70.), 8:2 Bersch (90., Eigentor) – Schiedsrichter: Aydin (FV Eppertshausen) – Zuschauer: 70 – Beste Spieler: Geschlossene Leistung/keine.


