B-Liga: SVL II will den Klassenerhalt sichern

Lützel-Wiebelsbach. Der Klassenerhalt des SV Lützel-Wiebelsbach II ist in der Kreisliga B noch immer nicht fix. Dabei spielt das Team des Trainergespanns Luca Olt und Max Herrschaft eine richtig starke Runde. Noch fehlen den Lützelbachern aber mindestens drei Zähler, vielleicht sogar vier, um im Sommer wieder in dieser Klasse antreten zu dürfen. Um dieses Ziel zu verwirklichen, muss der SVL II am Sonntag dringend die Spielvereinigung Kinzigtal schlagen, die zwei Punkte weniger auf ihrem Konto ausweist.

Den Klassenerhalt hätte Max Herrschaft gerne am vergangenen Sonntag schon beim TSV Bullau festgeklopft, doch daraus wurde nichts. 2:2 hieß es am Ende einer umkämpften Partie. „Das war unser schwächster Auftritt in dieser Saison. Auf dem kleinen Platz haben wir in der ersten Hälfte eigentlich nur mit langen Bällen operiert. Da war Bullau die bessere Mannschaft“, ordnet der Trainer ein. Nachteil war auch, dass 14-Tore-Mann Serdar Sankactar nicht aufgeboten werden konnte. Nach der Pause lief es beim SVL II grundsätzlich besser, denn die Olt/Herrschaft-Elf besann sich auf ihre spielerischen Fähigkeiten. „Die Kurzpässe kamen besser an, und damit haben wir das Ruder übernommen. Den Klassenerhalt machen wir am Sonntag gegen die Spielvereinigung Kinzigtal sicher“, zeigt sich Herrschaft von seiner Mannschaft überzeugt. Er führt das Selbstvertrauen seiner Mannschaft auch auf die gute Rückrunde zurück, in der seine Elf zum Beispiel die stark einzuschätzenden Teams aus Breitenbrunn und Würzberg schlug. Darüber hinaus kehrte nach langer Verletzung Angreifer Boris Knust auf das Spielfeld zurück – und traf auch gleich.

Nun soll es also das Duell mit den Kinzigtalern richten: Aber wer reist da eigentlich aus Ober-Kinzig an? So richtig einschätzen kann auch Lützelbachs Trainer das nicht. Ist es die neu formierte Mannschaft, oder stellen sich die alten Haudegen wieder zur Verfügung, um nur nicht in die C-Liga absteigen zu müssen? Der Gegner ist auf jeden Fall eine Gefahr für das Olt/Herrschaft-Team. „Unser Plan ist es, hoch zu stehen und konsequent zu pressen. Mit dieser Spielweise haben wir meist gute Ergebnisse erzielt. Und wenn dann noch die Konzentration gestimmt hat, lief es immer gut für uns“, sagt der Coach abschließend.