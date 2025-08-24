B-Liga: SVL II verpasst die Tabellenführung

Die Spieler des SV Lützel-Wiebelsbach im Zweikampfduell. – Foto: Fabian Daum (Archiv)

Odenwaldkreis (hnik). Der SV Lützel-Wiebelsbach II hat in der Kreisliga B Odenwald den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Eine unglückliche 2:3-Heimniederlage gegen A-Liga-Absteiger TV Hetzbach verhinderte die bislang einmalige Gelegenheit der Lützelbacher. Und so profitiert die GSV Breitenbrunn von den Patzern der Konkurrenz und bleibt ganz oben.

Spvgg. Kinzigtal – SV Beerfelden 3:1 (1:1). „Das war eine engagierte Vorstellung, wir haben gegen den besser eingeschätzten SVB kaum etwas zugelassen“, so Albert Kübler von der Spielvereinigung. Dabei mussten die Ober-Kinziger zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Torfolge: 0:1 Mattos Palao (28.), 1:1 Vito Fadigoso (38.), 2:1 Marcel Didlof (51), 3:1 Benjamin Scheuermann (90.+2).

TSG Steinbach II – KSV Haingrund 2:2 (1:1). Manuel Merinos Führung (22.) egalisierte Maximilian Gessner (27.). Alec Bergmann (74.) brachte den Aufsteiger nach vorne, nur wenig später glich Albin Lulaj (77.) wieder aus. In der Nachspielzeit vergab die TSG einen Foulelfmeter. Kurz darauf erhielt ein Spieler des KSV Haingrund die Rote Karte wegen grober Unsportlichkeit, wie die TSG mitteilte.

TV Fränkisch-Crumbach II – SG Hainstadt/Rai-Breitenbach 0:2 (0:0). Jose Rodrigues Pereira (51., 69.) traf doppelt für die Lützelbacher. Vorne hilflos und hinten anfällig war das Fazit der Gastgeber. „Nur in der ersten Hälfte besaßen wir zwei, drei Halbchancen, spielten sie aber nicht richtig aus“, kommentierte Marcus Weber (TV).

SG Bad König/Zell II – SG Rothenberg II 3:3 (2:3). „Es war ein Spiel mit offenem Visier“, sagte Frank Weichel von den Platzherren. Nach der Pause verflachte die Begegnung, klare Chancen gerieten zur Mangelware. „Wir haben in der ersten Hälfte zu wenig aus unseren Torgelegenheit gemacht und müssen am Ende noch mit dem Unentschieden zufrieden sein, das aber durchaus gerecht zu bewerten ist“, verriet Weichel abschließend. Torfolge: 0:1 Steffen Heckmann (13.), 0:2 Simon Koch (16.) 1:2 Dennis Tschesnokow (25.), 1:3 Simon Koch (31.), 2:3 Philippe Heusel (42.), 3:3 Dennis Tschesnokow (90.+2).

SG Sandbach II – SSV Brensbach II 1:1 (0:1). „Wir sind viel zu schnell in Rückstand geraten, das hat das Spiel geprägt“, berichtete Jörg Lauermann von einem ansonsten sehr ausgeglichenen Kräftemessen, in dem Sandbachs Aycan Uyanik nach einer Freistoßflanke per Kopf den Rückstand egalisierte. Torfolge: 0:1 Cem Aygün (2.), 1:1 Aycan Uyanik (51.).

SV Lützel-Wiebelsbach II – TV Hetzbach 2:3 (0:1). Lukas Jäger (14.) und Patrick Cosic (55.) brachten Hetzbach in Führung. Alpay Ince (59.) sorgte für den Anschluss. Als Hetzbachs Selami Yeyin (62.) den alten Abstand wieder herstellte, schien die Begegnung gelaufen. Serdar Sancaktar (89.) rüttelte aber noch einmal am Hetzbacher Sieg. „Eine unglückliche Niederlage. Es hat sich wieder einmal bewahrheitet: wer seine Chancen nicht reinmacht, den bestraft der Gegner“, brachte es Bernd Helfer vom SVL auf den Punkt.