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Ligavorschau
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B-Liga: SV Oberscheld fährt selbstbewusst nach Manderbach
Teaser KLB DILLENBURG: +++ FSV Manderbach - SV Oberscheld: Dieses Duell in der Fußball-B-Liga endete im Hinspiel 8:4 für den SVO. Am Sonntag kommt es zum Rückspiel, das im Kampf um Rang zwei Bedeutung hat +++
Dillenburg. Beim SV Oberscheld läuft es rund. Vier Siege aus vier Spielen nach der Winterpause, zuletzt ein 5:0 gegen die SG Ambach: Der A-Liga-Absteiger hat sich in der Fußball-B-Liga Dillenburg auf Rang drei geschoben. Am Sonntag (16 Uhr) steht nun das nächste richtungsweisende Duell an, wenn der SVO beim Tabellenvierten FSV Manderbach antritt.