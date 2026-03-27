B-Liga: SV Oberscheld fährt selbstbewusst nach Manderbach

Dustin Weber (l.), in dieser Szene verfolgt vom Donsbacher Osman Aktas, gehört beim SV Oberscheld zu den Aktivposten. © Lorenz Pietzsch

Dillenburg. Beim SV Oberscheld läuft es rund. Vier Siege aus vier Spielen nach der Winterpause, zuletzt ein 5:0 gegen die SG Ambach: Der A-Liga-Absteiger hat sich in der Fußball-B-Liga Dillenburg auf Rang drei geschoben. Am Sonntag (16 Uhr) steht nun das nächste richtungsweisende Duell an, wenn der SVO beim Tabellenvierten FSV Manderbach antritt.