B-Liga: SV Kirschhausen sehnt einen Moment herbei

Bergstraße (atth). In der B-Liga ist der SV Kirschhausen aus der Spur geraten. Es sind zwar ordentliche Auftritte, die die Blau-Weißen wie zuletzt beim 1:2 gegen den VfR Bürstadt hinlegen, doch die Punkte werden regelmäßig den Gegnern übergeben.
Das soll sich am Samstag ändern, wenn die Kirschhäuser bei der kerwefreudigen Tvgg Lorsch II gastieren. „Wir wollen dort in jedem Falle etwas holen, und wenn es nur einen Punkt ist“, gibt Co-Trainer Sascha Schmitt die Marschroute vor. Personell sieht es nach wie vor recht bescheiden aus. Zwar kehrten Niklas Jost und Mario Helfert zurück, doch das war es dann auch. In Lorsch fehlt jetzt Bastian Bizer. Schmitt: „Ich sehne den Moment herbei, wo die Mannschaft endlich wieder beisammen ist. Dann mache ich mir um unsere Wettbewerbsfähigkeit keine Gedanken.“
Eine Woche vor dem Gruppenliga-Derby findet in Fürth nun das Derby der Reserven statt: Die zweite Mannschaft des SV empfängt die zweite Garnitur des FC. „Die können alle gut kicken“, sagt Stephan Steiger, der Trainer des SV Fürth II: „Viele von ihnen haben eine Vergangenheit beim SV.“ Darin sieht Steiger auch den Grund, warum der Gegner am Sonntag alles dafür geben wird, um das Derby für sich zu entscheiden. „Wir müssen da alle mental mithalten und trotzdem versuchen, ordentlichen und konzentrierten Fußball zu spielen. Wenn wir das schaffen, werden wir das Spiel für uns entscheiden.“
Nach der 0:5-Niederlage bei Olympia Lorsch II musste Tobias Fettel, der Trainer von Eintracht Bürstadt II, einige Gespräche führen: „Aktuell darf ich nicht ganz so viel von meiner Mannschaft erwarten. Sie muss jetzt erst einmal wieder die Grundtugenden auf den Platz bringen. Dazu zählt, im Kollektiv zu verteidigen, den Gegner zudecken, einen schönen Ball spielen und auch mal einen vielversprechenden Angriff zu starten.“ Nun kommt mit dem SV Eintracht Zwingenberg der bislang stärkste Aufsteiger. „Wir haben vor den Zwingenbergern ein großes Maß an Respekt“, sagt Fettel, dessen Kader personell ganz gut dasteht: „Einer fehlt immer mal. Aber das will ich nicht großartig erwähnen.“