B-Liga: SV Kirschhausen sehnt einen Moment herbei

In der Fußball-B-Liga Bergstraße stehen am Wochenende sechs Spiele auf dem Programm. Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild

Bergstraße (atth). In der B-Liga ist der SV Kirschhausen aus der Spur geraten. Es sind zwar ordentliche Auftritte, die die Blau-Weißen wie zuletzt beim 1:2 gegen den VfR Bürstadt hinlegen, doch die Punkte werden regelmäßig den Gegnern übergeben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:00 Uhr Tvgg. Lorsch Tvgg Lorsch II SV Kirschhausen Kirschhausen 3 1 Abpfiff

Das soll sich am Samstag ändern, wenn die Kirschhäuser bei der kerwefreudigen Tvgg Lorsch II gastieren. „Wir wollen dort in jedem Falle etwas holen, und wenn es nur einen Punkt ist“, gibt Co-Trainer Sascha Schmitt die Marschroute vor. Personell sieht es nach wie vor recht bescheiden aus. Zwar kehrten Niklas Jost und Mario Helfert zurück, doch das war es dann auch. In Lorsch fehlt jetzt Bastian Bizer. Schmitt: „Ich sehne den Moment herbei, wo die Mannschaft endlich wieder beisammen ist. Dann mache ich mir um unsere Wettbewerbsfähigkeit keine Gedanken.“

Morgen, 13:00 Uhr SV Fürth SV Fürth II FC Fürth FC Fürth II 13:00 PUSH

Eine Woche vor dem Gruppenliga-Derby findet in Fürth nun das Derby der Reserven statt: Die zweite Mannschaft des SV empfängt die zweite Garnitur des FC. „Die können alle gut kicken“, sagt Stephan Steiger, der Trainer des SV Fürth II: „Viele von ihnen haben eine Vergangenheit beim SV.“ Darin sieht Steiger auch den Grund, warum der Gegner am Sonntag alles dafür geben wird, um das Derby für sich zu entscheiden. „Wir müssen da alle mental mithalten und trotzdem versuchen, ordentlichen und konzentrierten Fußball zu spielen. Wenn wir das schaffen, werden wir das Spiel für uns entscheiden.“

Morgen, 13:00 Uhr SV DJK Eintracht Bürstadt SV Bürstadt II SV Eintracht Zwingenberg Zwingenberg 13:00 PUSH