Allgemeines
Ein Spieler des SV Kirschhausen.
Ein Spieler des SV Kirschhausen. – Foto: Burak Zaim (Archiv)

B-Liga: SV Kirschhausen gibt nicht auf

Kampfgeist wird mit Punkt belohnt +++ VfB Lampertheim vor dem Tor sehr effizient

Bergstraße. Aufgrund mannschaftsinterner Begebenheiten bat der SV Fürth II, das für Sonntag vorgesehene B-Liga-Spiel beim SV Unter-Flockenbach III zu verschieben. „Der SVU ist uns und unbürokratisch entgegengekommen. Dafür bedanken wir uns herzlich“, sagte Fürths Trainer Stephan Steiger.

Heute, 12:30 Uhr
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch II
TSV 09 Gras-Ellenbach
TSV 09 Gras-EllenbachTSV 09
2
2
Abpfiff

Der offene Schlagabtausch endete mit einem gerechten Ergebnis. „Lorsch hat in den letzten 20 Minuten ordentlich Dampf gemacht“, befand Gras-Ellenbachs Sportlicher Leiter Manuel Loipersberger. Lorschs Stadionsprecher Gerhard Henkes wiederum war beeindruckt von der Spielweise Boubacar Sibys, dem Gras-Ellenbacher Spielertrainer: „Der beste Mann in der Begegnung.“ Tore: 1:0 Schumacher (12.), 1:1 Guthy (54.), 1:2 Helm (58.), 2:2 Grieser (81.). – Schiedsrichter: Sadeghi (Heidelberg). – Zuschauer: 90. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Siby.

Heute, 12:30 Uhr
SV DJK Eintracht Bürstadt
SV DJK Eintracht BürstadtSV Bürstadt II
SG Gronau
SG GronauSG Gronau
1
3
Abpfiff

Im Kellerduell war für die Eintracht mehr drin. „Weil wir so viele Chancen vergeben haben, sind wir unter unseren Möglichkeiten geblieben“, bedauerte Bürstadts Trainer Tobias Fettel. Tore: 1:0 Dieken (5.), 1:1 Rettig (36.), 1:2 Theißing (39.), 1:3 Rettig (75.). – Schiedsrichter: Kwiatkowski (Darmstadt). – Zuschauer: 90. – Besonderes Vorkommnis: Dieken (Eintracht) verschießt Foulelfmeter (71.). – Beste Spieler: Lehmann, Thedoridis/Rettig, Westerhoff.

Heute, 12:30 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth II
SV Eintracht Zwingenberg
SV Eintracht ZwingenbergZwingenberg
4
2
Abpfiff

Im Aufsteigerduell hätten noch mehr Tore fallen können, doch an denen, die fielen, hatten die Zuschauer besonderen Gefallen. Beispielsweise bei Yannic Riesingers 2:2 direkt in den Winkel. „Riesenkompliment an meine Mannschaft, die ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat“, freute sich Fürths Trainer Sascha Amend. Tore: 1:0, 3:2, 4:2 Emre Gözübüyük (14., 89. Foulelfmeter, 90.+3), 1:1, 1:2 Himaj (24., 79.), 2.2 Riesinger (83.). – Schiedsrichter: Rudi (SV Bobstadt). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: Emre Gözübüyük/Himaj.

Heute, 14:30 Uhr
SG Nordheim/Wattenheim
SG Nordheim/WattenheimSG NoWa
SV Kirschhausen
SV KirschhausenKirschhausen
2
2
Abpfiff

Ein kämpferisch starker SVK bewies Moral und holte mit etwas Glück ein Unentschieden. „Wir hätten bereits in der ersten Halbzeit alles klarmachen können und haben zu viele Chancen liegen lassen“, konstatierte SG-Trainer Jens Stark, der aber auch die Kirschhäuser lobte, weil sie bis zur letzten Minute kämpften. Tore: 0:1 Loris Schmitt (3.), 1:1 Frey (26.), 2:1 Bormuth (70.), 2:2 Bizer (90.+2). – Schiedsrichter: Krick (Rheingönheim). – Zuschauer: 40. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Rückher (SG, 88.), Foul- und Handspiel. – Beste Spieler: Georgi/Bizer.

Heute, 14:30 Uhr
ISC Fürth
ISC FürthISC Fürth
TSV Elmshausen
TSV ElmshausenElmshausen
8
1
Abpfiff

Die Gäste bekamen gerade mal elf Spieler zusammen. Und als ihnen Schiedsrichter Pektas in der zweiten Halbzeit eine Gelb-Rote Karte verhängen wollte, baten die Fürther, diese zurückzunehmen. Denn auch sie hatten Gefallen daran, dass beide Mannschaften das Spiel komplett beendeten. „Ein paar Tore mehr hätten wir gerne noch schießen können“, bemerkte ISC-Trainer Ogün Hanci. Tore: 1:0, 4:0, 5:0 Conde (8., 32., 33.), 2:0 Serkan Gözübüyük (15.), 3:0 Kithuka (29.), 5:1 Seeger (40., Foulelfmeter), 6:1, 7:1, 8:1 Oguzhan Bayraktar (46., 54., 71.). – Schiedsrichter: Pektas (FC Ober-Ramstadt). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: Oguzhan Bayraktar, Conde/geschlossene Leistung.

Heute, 14:30 Uhr
VfB Lampertheim
VfB LampertheimVfB Lampert.
Tvgg. Lorsch
Tvgg. LorschTvgg Lorsch II
4
0
Abpfiff

„Wir waren klar die bessere Mannschaft und vor dem Tor sehr effizient“, freute sich Sascha Betz, Sportausschussvorsitzender des VfB. Die Lorscher hätten zwar nie aufgegeben, doch sie erarbeiteten sich keine Chance. Tore: 1:0 Worthy (10.), 2:0, 3:0, 4:0 Tivriz (16., 59., 80.). – Schiedsrichter: Kaymak (Stockstadt). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: Tivriz/geschlossene Leistung.

Heute, 15:00 Uhr
FSV Zotzenbach
FSV ZotzenbachZotzenbach
VfR Bürstadt
VfR BürstadtVfR Bürstadt
1
1
Abpfiff

FSV-Vorsitzender Roland Agostin sah ein leistungsgerechtes Ergebnis: „Der VfR war die beste Mannschaft, gegen die wir bisher spielten. Sie spielte nicht nur schnellen Angriffsfußball, sondern stand auch in der Abwehr sehr stabil.“ Tore: 1:0 Jannik Rauch (53., Foulelfmeter), 1:1 Nunzio Pelleriti (75.). – Schiedsrichter: Alex (Darmstadt). – Zuschauer: 90. – Bes. Vorkommnis: Rot für Zatima (Bürstadt, 72.), wiederholtes Foulspiel). – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.



