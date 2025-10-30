B-Liga: SV Kirschhausen ganz entspannt

Bergstraße. In der B-Liga Bergstraße empfängt der Vorletzte SV Kirschhausen den Tabellenzweiten ISC Fürth. „Mit einem Punkt hätten wir unser Ziel bereits erreicht. Holen wir ihn nicht, geht die Welt auch nicht unter“, sagt Kirschhausens Trainer Sascha Schmitt. Der muss inzwischen auch auf Jakob Giegerich (Kreuzbandriss im Spiel gegen den TSV Elmshausen) und Mario Helfert (Sperre wegen Notbremse gegen den FC Fürth II) verzichten. Zudem steht hinter Bastian Bizer aufgrund einer Rippenprellung ein Fragezeichen. „Es wird Zeit, dass die Winterpause kommt und wir die Mannschaft personell noch ein wenig verstärken können“, sagt Sascha Schmitt.

„Uns erwartet ein körperbetontes und schnelles Spiel, auf das wir uns von Beginn an einstellen müssen“, hebt Trainer Stephan Steiger, Trainer des SV Fürth II, vor dem Spiel gegen den drei Punkte besser stehenden Dritten FSV Zotzenbach warnend den Zeigefinger: „Wir müssen von der ersten Minute an zeigen, dass die Punkte in Fürth bleiben sollen.“ Auch wenn einige Spieler angeschlagen sind, werde der SV Fürth II mit einem starken und motivierten Kader antreten.

Ein weiteres Spitzenspiel findet zwischen zwei Riedvereinen statt: Der VfR Bürstadt, Fünfter der Tabelle, empfängt den VfB Lampertheim, der mit sechs Punkten Vorsprung das Tableau anführt. Vor der Winterpause will VfR-Sportausschussvorsitzender Thorsten Stalyga noch einmal ordentlich loslegen. Während der VfR in der Auswärtstabelle vorne steht, gelte es, die Heimstärke zu verbessern. Soll dies in die Tat umgesetzt werden, muss der VfR seine Effizienz deutlich erhöhen. Da hatten die Lampertheimer bisher weit weniger Probleme. „Auf Tivriz und Pircek sollten wir in jedem Falle mal aufpassen“, rät Stalyga seinen Verteidigern zur erhöhten Vorsicht. Personell sieht es beim VfR gut aus. Lediglich Yusuf Bulucu muss nach seiner Roten Karte im Spiel bei Eintracht Bürstadt II pausieren.

„Auch wenn wir um die individuellen Stärken des VfR wissen, wollen wir dort natürlich drei Punkte holen", will Martin Göring, der Trainer des VfB, klar auf Sieg spielen. Seiner Abwehr müsse es endlich gelingen, vermeidbare Gegentreffer zu reduzieren.






