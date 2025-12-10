 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der SV Bosna 04 gewinnt das Kellerduell gegen die Reserve der SKG 23 Wiesbaden.
Der SV Bosna 04 gewinnt das Kellerduell gegen die Reserve der SKG 23 Wiesbaden. – Foto: Frank Abendschein (Archivbild)

B-Liga: SV Bosna atmet auf

Bosna entscheidet 4:3-Kellerkrimi für sich +++ Munzur mit Dämpfer in Delkenheim

In der B-Liga musste Munzur zum Jahresabschluss einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Gegen die Reserve des FV Delkenheim gab es die erste Saisonniederlage. „Der Sieg für Delkenheim geht in Ordnung. Uns haben am Ende einfach die Kräfte gefehlt und wir haben spät die Gegentore bekommen. Die bisherige Saison war trotzdem absolut überragend. Wir sind als Aufsteiger bisher durchmarschiert und spielen über dem, was wir uns vorgenommen haben“, ließ Trainer Tolga Yildiz keinen Raum für Frust. Der VfR nutzte derweil die Munzur-Niederlage und rückt nach einem 4:1-Sieg gegen Kostheim 05 wieder auf vier Punkte an den Primus ran.

Im Keller atmete der SV Bosna auf und gewann das Kellerduell gegen SKG 23 II kurz vor Schluss mit 4:3. „Das war unser bestes Spiel in dieser Saison. Die Jungs haben bis zum Ende gekämpft. Wir glauben an den Klassenerhalt und hoffen noch auf ein paar Neuzugänge im Winter. Dann werden wir uns in der Pause optimal vorbereiten, um da unten gemeinsam rauszukommen“, bleibt Vorsitzender Fahrudin Dzinic kämpferisch.

Alle weiteren Spiele im Überblick:

