B-Liga: SV Bosna atmet auf

In der B-Liga musste Munzur zum Jahresabschluss einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Gegen die Reserve des FV Delkenheim gab es die erste Saisonniederlage. „Der Sieg für Delkenheim geht in Ordnung. Uns haben am Ende einfach die Kräfte gefehlt und wir haben spät die Gegentore bekommen. Die bisherige Saison war trotzdem absolut überragend. Wir sind als Aufsteiger bisher durchmarschiert und spielen über dem, was wir uns vorgenommen haben“, ließ Trainer Tolga Yildiz keinen Raum für Frust. Der VfR nutzte derweil die Munzur-Niederlage und rückt nach einem 4:1-Sieg gegen Kostheim 05 wieder auf vier Punkte an den Primus ran.