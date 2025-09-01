 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Starker Saisonstart in der B-Liga: SV Blau-Gelb Wiesbaden.
Starker Saisonstart in der B-Liga: SV Blau-Gelb Wiesbaden. – Foto: Frank Abendschein - Archiv

B-Liga: SV Blau-Gelb auf Wolke sieben

Nach 6:1 gegen SKG 23 II an der Tabellenspitze +++ Packendes Sportplatzderby zwischen Munzur und Germania II

Wiesbaden. Blau-Gelb auf Wolke sieben: An der Waldstraße lieferten sich die Reserve der Germania und Munzur vor ordentlicher B-Liga-Kulisse ein packendes „Sportplatz-Derby“ - Endstand 2:2. Die Germania kam trotz Roter Karte in der ersten Hälfte nach einer Tätlichkeit noch zu einem Punktgewinn. „Es war ein sehr enges und intensives Spiel.

Derbystimmung kam auch auf, es hat richtig Spaß gemacht. Die Germania hat es uns auch in Unterzahl sehr schwer gemacht. Letztlich hätte das Spiel in beide Richtungen ausgehen können. Das Unentschieden geht unterm Strich in Ordnung“, kommentierte Munzur-Coach Tolga Yildiz.

Gestern, 12:30 Uhr
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
2
2
Abpfiff

Blau-Gelb thront nach dem 6:1-Heimsieg gegen die SKG 23 Wiesbaden II an der Spitze. „Wir haben weiter einen Lauf und konnten unsere gute Form aus der Vorbereitung beibehalten. Unser Trainer Steve Stephan ist in seiner dritten Saison bei uns und unser Kader ist dabei zum Großteil zusammengeblieben. Das trägt nun alles Früchte. Wir wollen genauso weitermachen“, bekräftigt Blau-Gelbs Patrick Hüthwohl.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
6
1
Abpfiff

Alle Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 11:00 Uhr
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
4
2
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
2
4
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
0
3

Mi., 20.08.2025, 19:30 Uhr
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
5
1
Abpfiff

Alexander KnittelAutor