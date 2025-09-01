B-Liga: SV Blau-Gelb auf Wolke sieben

Wiesbaden. Blau-Gelb auf Wolke sieben: An der Waldstraße lieferten sich die Reserve der Germania und Munzur vor ordentlicher B-Liga-Kulisse ein packendes „Sportplatz-Derby“ - Endstand 2:2. Die Germania kam trotz Roter Karte in der ersten Hälfte nach einer Tätlichkeit noch zu einem Punktgewinn. „Es war ein sehr enges und intensives Spiel.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Derbystimmung kam auch auf, es hat richtig Spaß gemacht. Die Germania hat es uns auch in Unterzahl sehr schwer gemacht. Letztlich hätte das Spiel in beide Richtungen ausgehen können. Das Unentschieden geht unterm Strich in Ordnung“, kommentierte Munzur-Coach Tolga Yildiz.
Blau-Gelb thront nach dem 6:1-Heimsieg gegen die SKG 23 Wiesbaden II an der Spitze. „Wir haben weiter einen Lauf und konnten unsere gute Form aus der Vorbereitung beibehalten. Unser Trainer Steve Stephan ist in seiner dritten Saison bei uns und unser Kader ist dabei zum Großteil zusammengeblieben. Das trägt nun alles Früchte. Wir wollen genauso weitermachen“, bekräftigt Blau-Gelbs Patrick Hüthwohl.
Alle Partien des Spieltags im Überblick: