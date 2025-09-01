Starker Saisonstart in der B-Liga: SV Blau-Gelb Wiesbaden. – Foto: Frank Abendschein - Archiv

B-Liga: SV Blau-Gelb auf Wolke sieben Nach 6:1 gegen SKG 23 II an der Tabellenspitze +++ Packendes Sportplatzderby zwischen Munzur und Germania II

Wiesbaden. Blau-Gelb auf Wolke sieben: An der Waldstraße lieferten sich die Reserve der Germania und Munzur vor ordentlicher B-Liga-Kulisse ein packendes „Sportplatz-Derby“ - Endstand 2:2. Die Germania kam trotz Roter Karte in der ersten Hälfte nach einer Tätlichkeit noch zu einem Punktgewinn. „Es war ein sehr enges und intensives Spiel.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Derbystimmung kam auch auf, es hat richtig Spaß gemacht. Die Germania hat es uns auch in Unterzahl sehr schwer gemacht. Letztlich hätte das Spiel in beide Richtungen ausgehen können. Das Unentschieden geht unterm Strich in Ordnung“, kommentierte Munzur-Coach Tolga Yildiz.