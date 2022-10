B-Liga: SV 07 müht sich gegen Olympia Jaouad Massauodi trifft spät für Bischofsheimer

Kreis Gross-Gerau . Die drei Bischofsheimer Teams in der B-Liga Groß-Gerau gaben sich am elften Spieltag keine Blöße und verteidigten ihre ersten drei Tabellenränge. An der Spitze rangiert die SV 07, die einen mühevollen 3:2-Erfolg über Olympia Biebesheim II feierte. Jaouad Massauodi ersparte den Platzherren zwei Minuten vor dem Abpfiff mit dem Siegtreffer eine unliebsame Überraschung. Auf weitaus weniger Gegenwehr stieß der Rangzweite Genclerbirligi, der bei SKG Erfelden mühelos 7:2 gewann. „Da war nicht mehr drin. Wir pfeifen personell auf dem letzten Loch“, sagte SKG-Sprecher Reinhold Merker. Torreich ging es auch bei den Sportfreunden zu, die sich 5:4 gegen SSV Raunheim durchsetzten. Wegen Unbespielbarkeit des Platzes wurde die Partie zwischen SKG Walldorf II und TSV Goddelau II verlegt.