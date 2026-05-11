 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

B-Liga: Stockstadt steht kurz vor der Meisterschaft

SKG braucht nur noch einen Sieg +++ Goddelau zuversichtlich bezüglich des Klassenerhalts

von Lisa Bolz · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Die SKG Stockstadt im Teamkreis - bald könnten sie in der A-Liga spielen.
Die SKG Stockstadt im Teamkreis - bald könnten sie in der A-Liga spielen. – Foto: Florian Lebtag (Archiv)

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KLB Groß-Gerau
Stockstadt
Gustavsburg
SG Rüsselsh.
SV Geinsheim II

Kreis Groß-Gerau. Jetzt brauchen sie nur noch einen Sieg: Die Fußballer der SKG Stockstadt stehen nach ihrem 4:1-Erfolg über den TV Crumstadt kurz vor dem Titelgewinn in der B-Liga. Behält der Tabellenführer auch am Sonntag in Königstädten die Oberhand, ist er von Eintracht Rüsselsheim nicht mehr einzuholen und kann den A-Liga-Aufstieg feiern.

Gestern, 15:00 Uhr
SKG Stockstadt
SKG StockstadtStockstadt
TV Crumstadt
TV CrumstadtTV Crumstadt
4
1
Abpfiff

Wie SKG-Vorsitzender Walter Götz sagte, „haben wir uns aber gegen Crumstadt in der ersten Halbzeit sehr schwer getan“. Doch konnte seine Mannschaft vor mehr als 100 Zuschauern einen 0:1-Rückstand nach der Pause schnell in eine 3:1-Führung drehen.

Gestern, 15:30 Uhr
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
SG Trebur/Astheim
SG Trebur/AstheimSG Trebur/Astheim II
-
-
§ Urteil

Die Eintracht erhielt derweil drei Punkte kampflos, da die SG Trebur-Astheim II wegen Spielermangel nicht angetreten war. Germania Gustavsburg konnte nach dem 5:1 am Donnerstag über Hellas Rüsselsheim II mit drei Toren von Fernando Gomez Berjemo nun auch beim 0:0 gegen Worfelden für den Klassenerhalt punkten.

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Goddelau
TSV GoddelauTSV Goddelau II
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
4
1
Abpfiff

Der TSV Goddelau II gab mit einem souveränen 4:1 im Kellerduell über Hellas den direkten Abstiegsplatz an Biebesheim II ab (1:3 in Bischofsheim) und hat auf dem Relegationsrang jetzt nurmehr zwei Punkte Rückstand auf Hellas und Dersim II – zu Geinsheim II sind es drei. Dabei ist TSV-Coach Patrice Heckmann sehr zuversichtlich, noch den rettenden 13. Platz zu erreichen. „Wir kriegen ja auch noch drei Punkte gegen Bauschheim.“ Olympia Biebesheim braucht dagegen am Dienstag dringend einen Heimsieg über Königstädten. „Sonst wird es sehr schwer, den Abstieg zu verhindern“, so Trainer Aktan Ak.

Hier die weiteren Ergebnisse im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
SV Alemannia Königstädten
SV Alemannia KönigstädtenKönigstädten
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim II
2
0
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV 07 Bischofsheim
SV 07 BischofsheimBischofsheim II
SV Olympia Biebesheim
SV Olympia BiebesheimBiebesheim II
3
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Germania Gustavsburg
Germania GustavsburgGustavsburg
TSG Worfelden
TSG WorfeldenWorfelden
0
0

Gestern, 15:00 Uhr
SV 07 Raunheim
SV 07 RaunheimSV Raunheim
SKG Bauschheim
SKG BauschheimBauschheim II
-
-
§ Urteil

Gestern, 15:00 Uhr
TV Haßloch
TV HaßlochTV Haßloch
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim II
3
0
Abpfiff