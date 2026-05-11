B-Liga: Stockstadt steht kurz vor der Meisterschaft

Die SKG Stockstadt im Teamkreis - bald könnten sie in der A-Liga spielen. – Foto: Florian Lebtag (Archiv)

Kreis Groß-Gerau. Jetzt brauchen sie nur noch einen Sieg: Die Fußballer der SKG Stockstadt stehen nach ihrem 4:1-Erfolg über den TV Crumstadt kurz vor dem Titelgewinn in der B-Liga. Behält der Tabellenführer auch am Sonntag in Königstädten die Oberhand, ist er von Eintracht Rüsselsheim nicht mehr einzuholen und kann den A-Liga-Aufstieg feiern.

Wie SKG-Vorsitzender Walter Götz sagte, „haben wir uns aber gegen Crumstadt in der ersten Halbzeit sehr schwer getan“. Doch konnte seine Mannschaft vor mehr als 100 Zuschauern einen 0:1-Rückstand nach der Pause schnell in eine 3:1-Führung drehen.

Die Eintracht erhielt derweil drei Punkte kampflos, da die SG Trebur-Astheim II wegen Spielermangel nicht angetreten war. Germania Gustavsburg konnte nach dem 5:1 am Donnerstag über Hellas Rüsselsheim II mit drei Toren von Fernando Gomez Berjemo nun auch beim 0:0 gegen Worfelden für den Klassenerhalt punkten.

Der TSV Goddelau II gab mit einem souveränen 4:1 im Kellerduell über Hellas den direkten Abstiegsplatz an Biebesheim II ab (1:3 in Bischofsheim) und hat auf dem Relegationsrang jetzt nurmehr zwei Punkte Rückstand auf Hellas und Dersim II – zu Geinsheim II sind es drei. Dabei ist TSV-Coach Patrice Heckmann sehr zuversichtlich, noch den rettenden 13. Platz zu erreichen. „Wir kriegen ja auch noch drei Punkte gegen Bauschheim.“ Olympia Biebesheim braucht dagegen am Dienstag dringend einen Heimsieg über Königstädten. „Sonst wird es sehr schwer, den Abstieg zu verhindern“, so Trainer Aktan Ak.

Hier die weiteren Ergebnisse im Überblick: