B-Liga: Stockstadt dank Kilic wieder vorn

Kreis Groß-Gerau. Die SKG Stockstadt feierte beim TV Haßloch einen knappen Auswärtssieg und hat sich wieder an die Tabellenspitze der Kreisliga B Groß-Gerau gesetzt.

Wieder Tabellenführer: Mit einem 2:1 in Haßloch setzte sich die SKG Stockstadt an der spielfreien Eintracht Rüsselsheim vorbei erneut an die Spitze. Auch wenn nach zwei Treffern von Emirhan Kilic das Gegentor zum 1:2 fiel, sah Trainer Ali Krasniqi den Sieg bei einem Chancenplus „nie gefährdet“. TVH-Coach Martin Schwabe konnte aber positiv hervorheben: „Wir haben uns gut verkauft“. Tore: 0:1, 0:2 Kilic, 1:2 Egül.

Trotz acht Ausfällen zog der TV Crumstadt mit der Eintracht punktgleich. „Der Sieg war absolut verdient“, freute sich Trainer Bastian Heist über eine „spielerisch sehr gute Leistung“. Daniel Conrad glänzte beim 2:0 mit einem tollen Tor aus 25 Metern genau in den Winkel. Tore: 1:0 Aydin (17.), 2:0 Conrad (62.), 3:0 Aydin (67.), 3:1 Salhi (84.).

Die TSG Worfelden unterlag beim Tabellenzwölften SV 07 Geinsheim II 0:2 und fiel auf Platz vier zurück. „Wir hatten über 70 Prozent Ballbesitz und viele knappe Torschüsse, aber der Ball wollte nicht rein“, bedauerte Pressesprecher Maximilian Thomas enttäuscht. SV-Coach Timo Johannes konnte seiner Elf dagegen die „beste Saisonleistung“ bescheinigen. Tore: 0:1 Hahn (39.), 0:2 Förster (55.).

Die SG Trebur-Astheim II kam auf Rang sechs bis auf einen Punkt an die spielfreie Alemannia Königstädten heran. Auch Trainer Philipp Lorenz freute sich beim 5:0 gegen die SV 07 Bischofsheim II über „die beste Saisonleistung. Niklas Döller hat mit drei Toren ein Superspiel gemacht.“ Tore: 1:0 Döller (33.), 2:0 Haller (40.), 3:0, 4:0 Döller (46., 69.), 5:0 Preis (84.).

Hellas Rüsselsheim II musste sich bei der ersatzgeschwächten und noch sieglosen Germania Gustavsburg mit einem 2:2 begnügen. Wie Trainer Orestis Tegos erklärte, „haben wir 80 Minuten auf ein Tor gespielt, aber viel liegen lassen“. Germania-Coach Hayati Acun meinte: „Wir hatten auch Chancen zum 3:2. Das Unentschieden geht in Ordnung.“ Tore: 1:0 Mesic (26.), 1:1 Ibrahim (30.), 1:2 Sow (45. FE), 2:2 Aaamoumour (71.).





