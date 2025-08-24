B-Liga: Stockstadt baut Tabellenführung aus

Jubel bei der SKG Stockstadt – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Kreis Groß-Gerau. Souverän steht die SKG Stockstadt weiter an der Spitze der B-Liga Groß-Gerau. Vom SV 07 Raunheim kehrte der Tabellenführer mit einem 4:2-Sieg zurück. „Aber das war nicht so einfach“, musste SKG-Vorsitzender Walter Götz einräumen und sah „nicht die beste Leistung“. Dreimal schaffte Raunheim den Anschluss, ehe Coby Calluso alle Zweifel für Stockstadt beseitigte.

Spieltext FV Hellas II - SV Geinsheim II

Spieltext TV Crumstadt - Königstädten Spieltext TSV Goddelau II - Bischofsheim II

Weiter ungeschlagen ist auch der TV Crumstadt, der Alemannia Königstädten im Verfolgerduell mit 2:0 bezwang. „Wir haben eine Gelb-Rote Karte bekommen. Bis dahin war Königstädten besser, aber dann haben wir uns reingekämpft", sah TVC-Coach Bastian Heist seine Elf in Unterzahl stark spielen.

Fuhr Olympia Biebesheim II mit einem 6:4 samt Dreierpack von Nils Suckow bei Dersim Rüsselsheim II den ersten Dreier ein, gelang der SV Bischofsheim II beim 5:2 in Goddelau dank einer disziplinierten Teamleistung der zweite Sieg. Dies glückte auch dem FV Hellas Rüsselsheim II, der gegen Geinsheim II 3:1 gewann – der dritte Treffer fiel jedoch erst in der Nachspielzeit. Wie Hellas-Coach Orestis Tegos sagte, „musste unser Torwart Georgios Karakasidis aber auch dreimal stark parieren“.