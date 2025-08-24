 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Jubel bei der SKG Stockstadt
Jubel bei der SKG Stockstadt – Foto: Dominik Claus (Archiv)

B-Liga: Stockstadt baut Tabellenführung aus

Drei Raunheimer Anschlusstreffer können SKG-Sieg nicht verhindern +++ Crumstadt bleibt ungeschlagen

Verlinkte Inhalte

KLB Groß-Gerau
Stockstadt
Gustavsburg
SG Rüsselsh.
SV Geinsheim II

Kreis Groß-Gerau. Souverän steht die SKG Stockstadt weiter an der Spitze der B-Liga Groß-Gerau. Vom SV 07 Raunheim kehrte der Tabellenführer mit einem 4:2-Sieg zurück. „Aber das war nicht so einfach“, musste SKG-Vorsitzender Walter Götz einräumen und sah „nicht die beste Leistung“. Dreimal schaffte Raunheim den Anschluss, ehe Coby Calluso alle Zweifel für Stockstadt beseitigte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Spieltext FV Hellas II - SV Geinsheim II

Spieltext TV Crumstadt - Königstädten

Spieltext TSV Goddelau II - Bischofsheim II

Spieltext Gustavsburg - SG Rüsselsh.

Spieltext SV Dersim II - Biebesheim II

Weiter ungeschlagen ist auch der TV Crumstadt, der Alemannia Königstädten im Verfolgerduell mit 2:0 bezwang. „Wir haben eine Gelb-Rote Karte bekommen. Bis dahin war Königstädten besser, aber dann haben wir uns reingekämpft“, sah TVC-Coach Bastian Heist seine Elf in Unterzahl stark spielen.

Heute, 15:00 Uhr
TV Crumstadt
TV CrumstadtTV Crumstadt
SV Alemannia Königstädten
SV Alemannia KönigstädtenKönigstädten
2
0
Abpfiff

Fuhr Olympia Biebesheim II mit einem 6:4 samt Dreierpack von Nils Suckow bei Dersim Rüsselsheim II den ersten Dreier ein, gelang der SV Bischofsheim II beim 5:2 in Goddelau dank einer disziplinierten Teamleistung der zweite Sieg. Dies glückte auch dem FV Hellas Rüsselsheim II, der gegen Geinsheim II 3:1 gewann – der dritte Treffer fiel jedoch erst in der Nachspielzeit. Wie Hellas-Coach Orestis Tegos sagte, „musste unser Torwart Georgios Karakasidis aber auch dreimal stark parieren“.

Heute, 13:00 Uhr
TSV Goddelau
TSV GoddelauTSV Goddelau II
SV 07 Bischofsheim
SV 07 BischofsheimBischofsheim II
2
5
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim II
3
1
Abpfiff

Pech für Germania Gustavsburg, die kurz vor Schluss gegen Eintracht Rüsselsheim noch das 1:2 kassierte und weiter auf den ersten Sieg wartet.

Heute, 15:00 Uhr
Germania Gustavsburg
Germania GustavsburgGustavsburg
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
1
2
Abpfiff

Die weiteren Partien im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
SV 07 Raunheim
SV 07 RaunheimSV Raunheim
SKG Stockstadt
SKG StockstadtStockstadt
2
4
Abpfiff

Do., 28.08.2025, 19:30 Uhr
SKG Bauschheim
SKG BauschheimBauschheim II
TSG Worfelden
TSG WorfeldenWorfelden
19:30

Heute, 13:00 Uhr
SG Trebur/Astheim
SG Trebur/AstheimSG Trebur/Astheim II
SC Kickers Mörfelden
SC Kickers MörfeldenSC Kickers
-
-
§ Urteil

Heute, 13:00 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim II
SV Olympia Biebesheim
SV Olympia BiebesheimBiebesheim II
4
6
Abpfiff



Aufrufe: 024.8.2025, 21:30 Uhr
Gabi Wesp-LangeAutor