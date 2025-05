B-Liga: SSV Raunheim und Hellas II feiern deutliche Heimsiege

Kreis Groß-Gerau . Nachdem sie am Wochenende in Crumstadt nur unentschieden gespielt hatten, fuhren die Fußballer der SSV Raunheim am Mittwoch gegen Kickers Mörfelden einen klaren 7:2-Heimsieg ein und bleiben Spitzenreiter SV 07 Bischofsheim mit einem Punkt Rückstand dicht auf den Fersen in der B-Liga. Im zweiten Wochenspiel drehte Hellas Rüsselsheim II gegen die TSG Worfelden einen 0:2-Rückstand zur Pause noch in einen 5:2-Erfolg. Verbesserte sich Hellas auf Platz neun, ist Worfelden weiter Siebter.