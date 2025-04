B-Liga: SSV Raunheim setzt torreich die Serie fort

Kreis Groß-Gerau. Mit vier Toren von Oussama Alhaddouti kamen die Fußballer der SSV Raunheim zu einem 7:3-Sieg beim Tabellensechsten Olympia Biebesheim und führen durch die drei Punkte, die sie noch kampflos gegen Italia Groß-Gerau erhalten, vor der SV 07 Bischofsheim weiter die Tabelle der B-Liga an. Früh in Überzahl lagen sie zur Pause 4:1 vorn und ließen Biebesheim trotz dreier Treffer von Emirhan Kilic nicht mehr herankommen. Wie Olympia-Trainer Aktan Ak meinte, „mussten wir vier Spieler an die Erste abgeben. Dann kriegen wir früh eine Rote Karte. Aber die zweite Halbzeit war okay.“