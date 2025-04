B-Liga: SSV Raunheim nähert sich mit Torfestival

Kreis Groß-Gerau . Es bleibt spannend an der Spitze der B-Liga Groß-Gerau. Mit einem 10:4 über den abstiegsgefährdeten TSV Goddelau haben die Fußballer der SSV Raunheim den Abstand zur spielfreien SV 07 Bischofsheim wieder auf zwei Punkte verkürzt. Zudem erhalten sie am Rundenende noch kampflos drei Zähler gegen die SKG Walldorf II. „Das war eine klare Sache, zur Halbzeit haben wir schon 4:0 geführt“, freute sich Mohamed Assaidi von der SSV über den Kantersieg. „Raunheim spielt in einer anderen Liga als wir“, musste Goddelaus Trainer Kian Reyhani erkennen.