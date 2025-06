B-Liga: SSV Donsbach findet Trainerduo

Dillenburg. Fußball-B-Ligist SSV Donsbach macht nach dem Rückzug des bisherigen Spielertrainers Firat Yaglu (zur SG Sinn/Hörbach) mit einem Trainerduo weiter. Wie der Verein via Facebook bekannt gab, werden Jan Kneifel und Sven Rüchlik die Mannschaft durch die Saison 2025/2026 führen. Jan Kneifel ist im Fußballkreis Dillenburg ein bekanntes Gesicht. Der Torjäger hat einst für den TSV Steinbach II in der Hessenliga sowie unter anderem für den TSV Bicken in der Verbandsliga, der Gruppenliga und der Kreisoberliga gespielt.