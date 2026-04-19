B-Liga: SSV Brensbach II leistet sich Ausrutscher Der Tabellenzweite verliert gegen den VfR Würzberg und spürt den Atem der Konkurrenz +++ Tabellenführer Breitenbrunn jubelt, die SG Bad König/Zell II macht es zweistellig. von Heidrun Nikella · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Spielertrainer Markus Lackner (links), hier im Duell mit Karsten Knecht, unterliegt mit der SSV Brensbach II. Archivfoto: Guido Schiek

ODENWALDKREIS. Die GSV Breitenbrunn baut ihren Vorsprung an der Spitze der Kreisliga B aus. Mit einem 3:0-Erfolg beim SV Beerfelden erzwangen die Lützelbacher einen ganz wichtigen Auswärtssieg, während Verfolger SSV Brensbach II mit 1:2 gegen den VfR Würzberg strauchelte. Die SG Bad König/Zell II macht es zweistellig. Die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach trat gegen den TV Hetzbach nicht an.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:00 Uhr TSV Günterfürst Günterfürst II TSV Bullau TSV Bullau 4 1 Abpfiff Robin Fischer (25., 55., Foulelfmeter), Christopher Helm (38.) und Jonas Köbler (86.) schossen den TSV II zum Derbysieg. Philipp Schindler (76.) besorgte den 1:3-Anschlusstreffer. Das Spiel der Gastgeber war durch mehr Klarheit geprägt. Bullau hielt kämpferisch engagiert dagegen.

Lukas Kaffenberger (8.) lenkte den Ball ins eigene Tor, Daniel Lackner (26.) egalisierte noch vor der Pause. Die Entscheidung besorgte Andreas Benner (56.). „Wir hatten viel Pech im Abschluss. Würzberg war dagegen effektiver“, so Markus Lackner (SSV).

Die Platzherren produzierten zu viele Fehler in ihrer Hintermannschaft, die die schnellen Kurstädter eiskalt ausnutzten. Torfolge: 1:0 Kapan (2.), 1:1 und 1:2 Tschesnokow (8., 19.), 1:3 Karls (20.), 1:4 Reinschild (31.), 1:5 Ziemer (39.), 2:5 Kapan (60.), 2:6 Ihrig (61.), 2:7 Tapia Silva (69.), 2:8 Tschesnokow (82.), 2:9 Karl (85.), 2:10 Tschesnokow (86.). Heute, 13:00 Uhr TV Fränkisch-Crumbach Fr.-Crumbach II SG Rimhorn/Neustadt SG Rimhorn/Neustadt II 2 3 Abpfiff Dominik Hallstein (15.) und Can Yildirim (42., 45.) legten für die zielstrebigeren Gäste zur Pause vor. „Nach den Anschlusstreffern von Tim Hack (50.) und Michael Reinheimer (63.) hatten wir sogar noch die Chance zum Ausgleich. Und der wäre nicht mal unverdient gewesen“, berichtete Marcus Weber (TV).

Durch zwei Torwartpatzer drehte der Gast in der zweiten Hälfte das ansonsten ausgeglichene Spiel. „Wir standen hinten nicht gut, das nutzte der VfL konsequent“, so Gerhard Achatzi (SGS). Ahmad Rihana (4., 63) traf für die SG, Orkun Sekinpunar (10., 55.) Ali Sadik (47.) sowie Patrick Wamser (85., 87.) für den VfL.

Rothenberg reiste ohne Wechselspieler an, war den spielerisch stärkeren Lützelbachern hoffnungslos unterlegen. Serdar Sancaktar (16., 87.), Istek Berkay (39.), Alex Grünewald (64.), Fatih Yarar (75., 84.) und Jan Zobel (78.) trafen für den SVL II.

Rene Reinhard (32.), Luca Schauber (71.) und Marco Flath (84.) brachten die GSV auf die Siegerstraße. „Das war kein einfaches Spiel, gegen defensiv eingestellte Beerfelder, die sich in der eigenen Hälfte verbarrikadierten und selbst keine einzige Torchance herausspielten“, so Mirco Olt von der GSV, dessen Mannschaft geduldig spielte und belohnt wurde.