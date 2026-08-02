B-Liga: Spvgg. Kinzigtal obenauf Zum Auftakt der Kreisliga B feiern Hainstadt/Rai-Breitenbach und Michelstadt II klare Siege +++ Ein enges Duell lieferten sich Günterfürst und Sandbach. von Heidrun Nikella · Gestern, 09:26 Uhr · 0 Leser

Die SG Rimhorn/Neustadt (links Torschütze Joshua Schmidt, hier im Duell mit Carl Emil Grewing) siegte zum Saisonstart in der Kreisliga B Odenwald gegen die SG Bad König/Zell II. (Archivbild) Foto: Herbert Krämer

ODENWALDKREIS. Ein erstes Ausrufezeichen zum Saisonstart setzte die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach im Spitzenspiel der Kreisliga B und besiegte den TV Hetzbach mit 3:0. Diese Vorstellung wurde nur vom abgezockten VfL Michelstadt II übertroffen, der in Lützel-Wiebelsbach gleich sieben Tore erzielte. Die TSG Steinbach II und der SV Beerfelden trennten sich am Sonntagabend 1:1.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 13:00 Uhr SV Lützel-Wiebelsbach Lützel-Wieb. II VfL Michelstadt Michelstadt II 2 7 Abpfiff Bis zur 65. Minute war es ein enges Spiel. Wenig deutete darauf hin, dass sich eine Mannschaft klar absetzen würde. Kevin Becker (SVL) sprach sogar von einem ausgeglichenen Duell. Doch dann brachen bei den Lützelbachern alle Dämme, weil die Konzentration und die Kräfte schwanden. Tore: 0:1 Anil Köroglu (14.), 0:2 Tom Grimm (20.), 0:3 Berkay Olucak (27.), 1:3 und 2:3 Berkay Istek (45., Foulelfmeter; 64., nach Eckball), 2:4 Halis Sener (66., Freistoß), 2:5 Olucak (75.), 2:6 Grimm (76.), 2:7 Kevin Schmal (85.).

Joshua Schmidt war mit drei Toren der entscheidende Spieler bei den Gästen. „Rimhorn war heute etwas besser, auf unserer Seite fehlten wichtige Spieler. Der Gast nutzte seine Chancen eiskalt“, resümierte Frank Weichel (Bad König). Tore: 0:1 Joshua Schmidt (4.), 1:1 Marco Reppe (14., Foulelfmeter), 1:2 Denis Yildirim (36.), 1:3 und 1:4 Schmidt (65., 71.), 2:4 Luca Jung (73.).

Maximilian Gößner brachte den Dritten der Vorsaison zunächst mit 1:0 in Front. „Unser Chancenplus hätte für einen klareren Vorsprung gereicht“, sagte Oliver Naas vom TSV. Sandbachs beste Phase nach der Pause nutzte der Gast, um das Ergebnis zu drehen: Arian Yildirim (47.) und Nikola Nikolov (51.) brachten die SG innerhalb weniger Minuten vermeintlich auf die Siegerstraße. Erst in der Nachspielzeit gelang Marco Mattes (90.+3) der Ausgleich, weil sich die Günterfürster nie aufgaben und an den Punkt glaubten.

Sidar Akbayir (14.), Davut Kof (62.), Kerem Peker (69., Foulelfmeter) und wiederum Kof (82.) schossen den VfR zum Heimsieg. Schon in der ersten Hälfte vergab der VfR etliche Chancen. Danach gestaltete der KSV die Begegnung offener, doch dem VfR-Offensivspiel waren keine Zügel mehr anzulegen. TSV Bullau geht gegen starke Spvgg. Kinzigtal unter

Schon zur Pause lagen die Bullauer durch die Tore von Aliman Bourak (8.) und Marko Jerkic (17., 28) deutlich zurück. Die Gastgeber sprachen von einer einseitigen Partie. Marcel Didlof (49.), Ersin Dimitiou (54.), Bourak (67.) und Hasan Cur (70.) verpassten dem TSV nach der Pause weitere Dämpfer zum Saisonstart.