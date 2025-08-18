B-Liga: Spvgg. Amöneburg in Not

„Es ist eine schwierige Situation aktuell. Es sind einfach zu wenig Leute da, wir probieren alles, um für das kommende Spiel einen Kader zusammenzubekommen. Es gibt diese Woche außerdem ein Treffen des Vorstands, um das weitere Vorgehen zu beraten. Wir wollen den Rückzug verhindern“, so Pedro Murillo. Amöneburg steht damit nur noch ein abgesagtes Spiel vor dem frühzeitigen Abstieg in die C-Klasse. Westend feierte beim 3:1 gegen Italia im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Munzur haderte nach dem Auswärtsspiel bei Bosna mit der eigenen Chancenverwertung und kam bei zwei vergebenen Elfmetern nicht über ein 2:2 hinaus.