 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Quo vadis, Spvgg. Amöneburg?
Quo vadis, Spvgg. Amöneburg? – Foto: Willi Roth - Archiv

B-Liga: Spvgg. Amöneburg in Not

Im zweiten Saisonspiel bekommt der Verein keine Mannschaft zusammen +++ Vorzeitiges Aus droht

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B Wiesbaden
Kohlheck
Kastel 46 II
Delkenheim II
Amöneburg

Wiesbaden. Krisenstimmung bei der Spvgg. Amöneburg: Der B-Ligist bekam auch im zweiten Saisonspiel keine konkurrenzfähige Mannschaft zusammen, Delkenheim II durfte sich entsprechend kampflos über drei Punkte freuen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Gestern, 12:30 Uhr
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
3
0
§ Urteil

„Es ist eine schwierige Situation aktuell. Es sind einfach zu wenig Leute da, wir probieren alles, um für das kommende Spiel einen Kader zusammenzubekommen. Es gibt diese Woche außerdem ein Treffen des Vorstands, um das weitere Vorgehen zu beraten. Wir wollen den Rückzug verhindern“, so Pedro Murillo. Amöneburg steht damit nur noch ein abgesagtes Spiel vor dem frühzeitigen Abstieg in die C-Klasse. Westend feierte beim 3:1 gegen Italia im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Munzur haderte nach dem Auswärtsspiel bei Bosna mit der eigenen Chancenverwertung und kam bei zwei vergebenen Elfmetern nicht über ein 2:2 hinaus.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
2
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
3
1
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
2
1
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
4
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
2
2
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
2
7
Abpfiff

Aufrufe: 018.8.2025, 18:16 Uhr
Alexander KnittelAutor