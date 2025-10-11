B-Liga: Spitzenspiel beim VfB Lampertheim

In der Fußball-Kreisliga B kommt es am Sonntag (15 Uhr) zum Spitzenspiel zwischen Tabellenführer VfB Lampertheim und dem FSV Zotzenbach. (Archiv) Foto: vrm

Bergstraße. In der Kreisliga B kommt es am Sonntag (15 Uhr) zum Spitzenspiel zwischen Tabellenführer VfB Lampertheim und dem FSV Zotzenbach.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Lampertheim VfB Lampert. FSV Zotzenbach Zotzenbach 15:00 PUSH „Obwohl Lampertheim in der Tabelle so weit vorne steht, wird es ein 50:50-Spiel, in dem wir uns etwas ausrechnen“, sagt Zotzenbachs Vorsitzender Roland Agostin, der darauf hofft, dass seine Elf auch im Ried selbstbewusst auftritt. Auch dieses Mal wird Riza Aydogan wohl nicht in der Startelf des FSV stehen, denn er kehrt erst am Sonntag aus dem Urlaub zurück. Morgen, 15:00 Uhr SG Nordheim/Wattenheim SG NoWa VfR Bürstadt VfR Bürstadt 15:00 PUSH

„Wenn man seine Chancen nicht nutzt, passiert so etwas“, war Jens Stark, Trainer des Tabellenzwölften SG Nordheim/Wattenheim, nicht gerade erbaut über das vermeidbare 0:1 beim SV Fürth II, zumal der Gegner mit „seinen drei Chancen einen Treffer erzielte“. Doch damit nicht genug: Jonas Pixberg ist nach seiner Gelb-Roten Karte für ein Spiel gesperrt. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Salko Drekovic, dessen Kniescheibe zunächst heraus- und später wieder hereinsprang. „Vor dem Heimspiel gegen den VfR Bürstadt ist die Ausgangslage nicht gerade rosig. Aber wir müssen endlich anfangen, zu punkten“, will Stark, dessen Mannschaft letztmalig Anfang August gewann, endlich die Wende zum Besseren herbeiführen.

Morgen, 13:00 Uhr FC Fürth FC Fürth II SG Gronau SG Gronau 13:00 PUSH

Noch ein Stück weiter unten im Tabellenkeller empfängt der 14. FC Fürth II die SG Gronau, die aktuell auf dem 13. Platz rangiert. „Wenn wir Gronau überholen wollen, muss jeder Einzelne an seine Leistungsgrenze gehen“, erhofft sich Fürths Trainer Sascha Amend einen Heimsieg. „Wir müssen an die starke zweite Halbzeit bei der Tvgg Lorsch II anknüpfen und eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigen“, sagt er. Doch Amend plagen personelle Nöte. Tobias Eck ist gesperrt, hinter dem kranken Mohamed Hodroj sowie Yannic Riesinger und Steven Hanke, die in Lorsch Blessuren davongetragen haben, stehen Fragezeichen. Miguel Da Silva hofft auf Zählbares für den SVK

Morgen, 15:00 Uhr SV Eintracht Zwingenberg Zwingenberg SV Kirschhausen Kirschhausen 15:00 PUSH