B-Liga-Spitzenreiter Rüsselsheim baut aus

Spiridon Pentidis (rechts) und Alessio Nobile sorgen mit je zwei Treffern gegen TVH für den nächsten Dreier des bislang ungeschlagenen B-Liga-Spitzenreiters DJK Eintracht Rüsselsheim. Foto: André Dziemballa

Kreis Groß-Gerau. Ein neuer Tabellenführer in der A-Liga: Die SG Dornheim hat sich am Donnerstag mit einem 3:1 bei der SG Leeheim/Wolfskehlen vor Türk Gücü Rüsselsheim an die Spitze gesetzt. Hellas Rüsselsheim und die SV 07 Bischofsheim trennten sich unentschieden.

Dornheimer A-Ligist siegt auf ungewohntem Terrain Nach 35 Minuten lagen die Gastgeber 0:3 hinten. Für mehr als zum Anschlusstreffer reichte es nicht. „Bei zwei Toren haben wir individuelle Fehler gemacht“, bedauerte Spielertrainer Marcel Hammann. „In der zweiten Halbzeit sind wir etwas besser ins Spiel gekommen, aber der Sieg geht für Dornheim absolut in Ordnung.“

Wie Gästetrainer Tom Schmuck sagte, „war das kein leichtes Spiel. Wir wurden auf den Hartplatz geschickt, was viele von uns nicht kennen. Dafür haben wir es in der ersten Halbzeit wirklich gut gemacht. Danach hätten wir das Ergebnis noch höher schrauben müssen.“ Tore: 0:1 Djawi (5.), 0:2 Schmidt (20.), 0:3 Schaffner (35.), 1:3 Czarnecki (37.).

Trotz eines 0:2-Rückstandes bescheinigte Hellas-Trainer Theo Symeonakis seiner Elf eine gute erste Halbzeit. „Aber dreimal haben wir im Eins-gegen-eins gegen den Tormann nicht getroffen. SV 07 hat dann aus zwei großen Fehlern von uns das 2:0 gemacht. Nach der Pause haben wir viel Druck gemacht und kamen mit einem Doppelschlag zum Ausgleich. Ender Kahraman hat noch knapp verzogen.“ Bei Bischofsheim sah Frank Schock seine Mannschaft die erste Halbzeit dominieren. „Wir hätten das 3:0 machen müssen. Dann hat Hellas umgestellt. Ab der 75. Minute war es eine offene Partie.“ Tore: 0:1, 0:2 Capan (15., 31.), 1:2 Baumgärtner (72.), 2:2 Kahraman (73.).