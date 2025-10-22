B-Liga: Spielabbruch nach schwerer Verletzung in Hornau

Hornau. Schlimme Szenen hatten sich am Sonntag beim Spiel der Hornauer Drittvertretung gegen die Reserve des FC Marxheim in der B-Liga des Main-Taunus-Kreises ereignet. Spät in der Partie landete ein Hornauer Spieler auf den Rippen und bekam in der Folge kaum Luft und spuckte Blut. Ein Notarzt kam zum Einsatz. Das Spiel wurde anschließend beim Stand von 2:0 für die Marxheimer abgebrochen. Wie das Spiel gewertet wird, ist noch nicht sicher.

Nach dem Notarzteinsatz fühlten sich die Hornauer nicht mehr spielbereit und wollten das Spiel nicht mehr fortführen. Die Marxheimer stimmten dem Wunsch trotz 2:0-Führung zu. "Wir möchten uns nochmal bei den Gästen bedanken. Sie sind sehr verständnisvoll mit der Situation umgegangen und waren einverstanden, nicht weiter zu spielen", bedankt sich Hornau-Trainer Christoph Englert.

"Wir hätten das Spiel wahrscheinlich für uns entscheiden und auch weiterspielen können. Am Ende geht die Gesundheit der Spieler vor, deswegen haben wir uns mit den Hornauern auf einen Spielabbruch geeinigt", erklärt Tobias Göttner, sportlicher Leiter der Marxheimer.

"Der Spieler hat sich leider eine Rippe gebrochen und fällt die nächsten sechs bis acht Wochen mindestens aus. Es geht ihm schon etwas besser, muss sich aber natürlich noch ausruhen und schonen", gibt Trainer Christoph Englert leichte Entwarnung.

Entscheidung lässt auf sich warten

Schiedsrichter der Partie war Yusuf Sahin, der einen Sonderbericht beim Sportgericht abgeben muss, wie Klassenleiter Turan Kaymakci bestätigt: "Das Sportgericht muss nun eine Entscheidung über die Wertung des Spieles treffen. Das kann allerdings eine Weile dauern." Bis dahin muss sich auch der FC Marxheim, aktuell Tabellenvierter, noch gedulden, ob die drei Punkte an den Hofheimer Stadtteilverein gehen, oder ob die Marxheimer nochmal nach Hornau müssen. "Wir nehmen alles so wie es kommt", sagt Göttner. "Wenn es zu einer Neuansetzung, dann nehmen wir das hin."