B-Liga: Spannung im Kampf um Platz drei Nach der Heimniederlage des FSV Zotzenbach gegen Olympia Lorsch II und den Siegen von Gras-Ellenbach, Bürstadt und Unter-Flockenbach II spitzt sich das Rennen um den Relegationsplatz in der B-Liga zu. von Redaktion · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Mohamad Alhammod (hier gegen Rimbachs Torwart Julian Blümle), ist eine feste Größe im Angriff des VfR Bürstadt. Auch gegen den FC Fürth II zeigte er sich treffsicher. Archivfoto: Thorsten Gutschalk

Bergstraße (atth/kr/ü). Während die beiden, zum Direktaufstieg berechtigenden Plätze in der Kreisliga B durch den VfB Lampertheim und den ISC Fürth wohl schon vergeben sind, machte der SC Olympia Lorsch II mit seinem überraschenden Auswärtserfolg beim FSV Zotzenbach das Rennen um Platz drei spannender denn je.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:00 Uhr SV Unter-Flockenbach Flockenbach III SG Nordheim/Wattenheim SG NoWa 6 1 Abpfiff „Es war als Trainer einfach mal schön zu sehen, wie die Vorgaben umgesetzt und auf welch wunderbare Weise die Treffer erzielt wurden“, freute sich SVU-Trainer Felix Dalichow. Von Beginn an sei seine Elf dominant gewesen und habe zudem sehr gut verteidigt. „Unser Sieg war auch in der Höhe verdient“, so Dalichow. Tore: 1:0, 3:0 Nag (5., 16.), 2:0 Böhm (10.), 4:0, 5:0 Holz (40., 69.), 6:0 Eggers (85.), 6:1 Räsener (88.). – Schiedsrichter: Stephan (Günterfürst). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/keine.

„Es war ein absolut verdienter Erfolg meiner Mannschaft“, hätte sich Bürstadts Sportlicher Leiter Thorsten Stalyga keinen anderen Sieger vorstellen können. In der 70. Minute musste er allerdings tief durchatmen. „Wenn unser Torwart Samuel Lagrene nicht so gut gegen Fürths Mert Yapicilar gehalten hätte, hätte die Begegnung vielleicht noch kippen können.“ Tore: 1:0, 2:0 Alhammod (12., 41.). 3:0 Krusche (85.), 4:0 Eppel (90. + 2.). – Schiedsrichter: Buchmüller (Darmstadt). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Alhammod/geschlossene Leistung.

Gegen defensiv eingestellte Gäste spulte der VfB letztlich sein Programm herunter und kam zum verdienten Heimsieg. Während Sefkan Pircek das 1:0 per Kopf erzielte, ging Yama Ghulamsaids Drehschuss aus 14 Metern direkt unter die Latte. „Es gab keinen Schönheitspreis zu gewinnen. Wichtig ist, dass wir die drei Punkte haben“, konstatierte VfB-Trainer Martin Göring. Tore: 1:0 Pircek (18.), 2:0 Ghulamsaid (35.). – Schiedsrichter: Aldalati (SV Studernheim). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Salihu, Leon Holzinger/Sauer, Lehmann.

Sükrü Kalins Schuss aus 18 Metern leitete in der 39. Minute die Wende in einer Begegnung ein, in der zunächst alles für den SV zu laufen schien. „Wir haben in der zweiten Halbzeit sehr viel Druck gemacht. Beim SV dagegen erlahmten die Kräfte“, bilanzierte ISC-Coach Ogün Hanci. Tore: 1:0 Tekgezen (15., Foulelfmeter), 2:0 Mahl (23.), 2:1, 2:4 Kalin (39., 80), 2:2 Hanci (66.), 2:3, 2:5 Conde (70., 83.) – Schiedsrichter: Monaco (VfR Groß-Gerau). – Zuschauer: 100. – Besonderes Vorkommnis: Rote Karte gegen Dreißigacker (SV) wegen Tätlichkeit. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Kalin.

Die starke Zwingenberger Anfangsphase hemmte den TSV. „Bei einigen Spielern steckte wohl auch noch das 1:5 gegen Gronau in den Köpfen“, beobachtete Gras-Ellenbachs Sportlicher Leiter Manuel Loipersberger. Doch mit dem 1:0 gewannen die Gastgeber mehr Sicherheit und mit dem 2:0 war der Bann gebrochen. Tore: 1:0, 3:0 Hussein (36., 64.), 2:0 Guthy (60.), 4:0 Steinmann (75.), 4:1 Erkek (79.), 5:1 Helmstädter (86.) - Schiedsrichter: Rene Scholz (SV 45 Reinheim). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Geschlossene Leistung/Erkek.

Den Sieg verdienten sich die Gronauer mit einer überlegen geführten ersten Halbzeit. „Dann haben wir unnötigerweise die Bremse gesogen“, klagte der Sportliche Leiter Karl-Heinz Schäfer. Die Folge: Kirschhausen kam besser ins Spiel, versuchte es aber meist mit langen Bällen, die die Gronauer gut verteidigen konnten. Die erste Halbzeit war laut Schäfer „dahingeplätschert“. Tore: 1:0 Seitz (28.), 2:0 Krauss (42.). – Schiedsrichter: Schönburg (Frankfurt). – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.