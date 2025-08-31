B-Liga: SKG Stockstadt weiß hoch zu gewinnen

Kreis Groß-Gerau . Wieder ein hoher Sieg für die SKG Stockstadt: Mit einem 7:1 über Worfelden verteidigte der A-Liga-Absteiger souverän die Tabellenführung in der B-Liga. „Wir haben ein bisschen gebraucht, aber nach dem 1:1 war das eine klare Sache für uns“, freute sich SKG-Vorsitzender Walter Götz über sieben Tore und „eine gute Mannschaftsleistung“.

Auf Platz zwei setzte sich der TV Crumstadt bei der SV 07 Bischofsheim II nur knapp 1:0 dank des Siegtreffers von Aslan Aydin durch. Wie SV-Coach Bend Radke meinte, „geht das Ergebnis in Ordnung. Crumstadt hatte ein Chancenplus. Aber wir haben gut gekämpft. Und Nick Nietgen hatte nach dem 1:0 noch einen Pfostentreffer.“ Bei Crumstadt sah Trainer Bastian Heist seine Mannschaft „klar überlegen. Das muss viel höher ausfallen.“

Auch Eintracht Rüsselsheim bleibt nach dem 4:0 beim SV 07 Raunheim unter den Top drei. Schnell 2:0 vorn, musste Keeper Lucas Thienger zweimal stark halten. „Aber am Ende war es ein verdienter Sieg“, fand Trainer Luigi Pennino.

Mit ihrem zweiten Dreier brachte Olympia Biebesheim II der SG Trebur-Astheim II die erste Niederlage bei. „Wir haben diszipliniert auf Konter gespielt und kaum Chancen zugelassen“, jubelte Trainer Aktan Ak über ein 2:0. Davon profitierte Alemannia Königstädten, die 4:0 über Hellas Rüsselsheim II dominierte und als Tabellenfünfter nun punktgleich mit Trebur-Astheim steht. A-Liga-Absteiger Germania Gustavsburg wartet dagegen weiter auf den ersten Sieg, unterlag dem TV Haßloch 0:1. Trainer Hayati Acun, dem sieben Stammspieler fehlen, beklagte „eine sehr schwache Leistung“.