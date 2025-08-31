B-Liga: SKG Stockstadt weiß hoch zu gewinnen

Kreis Groß-Gerau . Wieder ein hoher Sieg für die SKG Stockstadt: Mit einem 7:1 über Worfelden verteidigte der A-Liga-Absteiger souverän die Tabellenführung in der B-Liga. „Wir haben ein bisschen gebraucht, aber nach dem 1:1 war das eine klare Sache für uns“, freute sich SKG-Vorsitzender Walter Götz über sieben Tore und „eine gute Mannschaftsleistung“.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Auf Platz zwei setzte sich der TV Crumstadt bei der SV 07 Bischofsheim II nur knapp 1:0 dank des Siegtreffers von Aslan Aydin durch. Wie SV-Coach Bend Radke meinte, „geht das Ergebnis in Ordnung. Crumstadt hatte ein Chancenplus. Aber wir haben gut gekämpft. Und Nick Nietgen hatte nach dem 1:0 noch einen Pfostentreffer.“ Bei Crumstadt sah Trainer Bastian Heist seine Mannschaft „klar überlegen. Das muss viel höher ausfallen.“
Auch Eintracht Rüsselsheim bleibt nach dem 4:0 beim SV 07 Raunheim unter den Top drei. Schnell 2:0 vorn, musste Keeper Lucas Thienger zweimal stark halten. „Aber am Ende war es ein verdienter Sieg“, fand Trainer Luigi Pennino.
Mit ihrem zweiten Dreier brachte Olympia Biebesheim II der SG Trebur-Astheim II die erste Niederlage bei. „Wir haben diszipliniert auf Konter gespielt und kaum Chancen zugelassen“, jubelte Trainer Aktan Ak über ein 2:0. Davon profitierte Alemannia Königstädten, die 4:0 über Hellas Rüsselsheim II dominierte und als Tabellenfünfter nun punktgleich mit Trebur-Astheim steht. A-Liga-Absteiger Germania Gustavsburg wartet dagegen weiter auf den ersten Sieg, unterlag dem TV Haßloch 0:1. Trainer Hayati Acun, dem sieben Stammspieler fehlen, beklagte „eine sehr schwache Leistung“.
SKG Stockstadt – TSG Worfelden 7:1 (3:1). Tore: 0:1 Kheder (13.), 1:1 Persilioglu (21.), 2:1 Kilic (26.), 3:1 Persilioglu (33.), 4:1 Calluso (56.), 5:1 Kilic (59.), 6:1 Hamdan (68.), 7:1 Kilic (75.).
SV 07 Bischofsheim II – TV Crumstadt 0:1 (0:0). Tore: Aydin 0:1 (60.).
Olympia Biebesheim II – SG Trebur-Astheim II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Wedel (56./FE), 2:0 Suckow (89.).
SV 07 Raunheim – Eintracht Rüsselsheim 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Olgun (12.), 0:2 Göretas (22.), 0:3 Günes (80.), 0:4 Simbargov (81.). Gelb-Rot: Szabo (Eintracht/81.).
Alemannia Königstädten – Hellas Rüsselsheim II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Castro Diaz (29.), 2:0 Abdulrahman (48.), 3:0 Benchallal (55.).
Germania Gustavsburg – TV Haßloch 0:1 (0:0). Tore: 0:1 Ahmad Fahim Ahmadi (73./FE). Gelb-Rot: Sow (Germania/90.+6).