B-Liga: SKG Stockstadt und Hellas II liefern Elf-Tore-Spektakel

Avni Krasniqi (SKG Stockstadt, hier in einem früheren Spiel am Ball) erzielte beim 6:5 gegen Hellas Rüsselsheim II drei Tore. – Foto: Uwe Krämer

Kreis Groß-Gerau. Die SKG Stockstadt ist bereits Meister, Eintracht Rüsselsheim hat die Aufstiegsrelegation schon sicher. Nun gewann Eintracht mit 3:0 gegen die TSG Worfelden. Stockstadt führte bei Hellas Rüsselsheim II schon mit 4:0, doch Hellas kämpfte sich durch drei Treffer von Daniel-Mihai Albu und ein Tor von Ender Kahraman zum Ausgleich und danach auch zum 5:5, ehe Avni Krasniqi den Sieg für die SKG kurz vor Schluss noch klar machte. "Nach dem 4:0 waren wir etwas nachlässig, haben aber am Ende gewonnen", sagte SKG-Coach Ali Krasniqi.