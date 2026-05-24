B-Liga: SKG Stockstadt und Hellas II liefern Elf-Tore-Spektakel

Kreis Groß-Gerau. Die SKG Stockstadt ist bereits Meister, Eintracht Rüsselsheim hat die Aufstiegsrelegation schon sicher. Nun gewann Eintracht mit 3:0 gegen die TSG Worfelden. Stockstadt führte bei Hellas Rüsselsheim II schon mit 4:0, doch Hellas kämpfte sich durch drei Treffer von Daniel-Mihai Albu und ein Tor von Ender Kahraman zum Ausgleich und danach auch zum 5:5, ehe Avni Krasniqi den Sieg für die SKG kurz vor Schluss noch klar machte. "Nach dem 4:0 waren wir etwas nachlässig, haben aber am Ende gewonnen", sagte SKG-Coach Ali Krasniqi.
Olympia Biebesheim II steht als Absteiger fest
Im Tabellenkeller steht Olympia Biebesheim II auf Rang 15 als Absteiger fest. Dersim Rüsselsheim II kann dagegen trotz einer 2:5-Niederlage in Crumstadt den Relegationsplatz noch an Hellas II im direkten Duell am 31. Mai abgeben. „Das ist jetzt ein Endspiel für uns. Mit einem Sieg wären wir durch“, hofft Dersim-Coach Engin Nakay, mit Hellas zum Rundenabschluss noch punktgleich zu ziehen. „Im direkten Vergleich wären wir dann besser.“
Bei der SV 07 Bischofsheim II steuerte Kokolo Baku drei Tore zum 5:3-Sieg über Königstädten bei. Auch Marvin Fröls gelang für Gustavsburg beim 6:1 gegen Biebesheim II ein Dreier-Pack.