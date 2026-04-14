B-Liga: SKG Stockstadt mit Kantersieg

Die SKG Stockstadt feierte einen 11:2-Erfolg. – Foto: Florian Lebtag (Archiv)

Kreis Groß-Gerau. Kantersieg für den Spitzenreiter: Durch ein 11:2 über den TV Haßloch führt die SKG Stockstadt weiter mit fünf Punkten Vorsprung die Kreisliga B Groß-Gerau an. Nach vielen vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit machte der Tabellenführer kurz nach der Pause mit vier Toren in nur sechs Minuten alles klar.

Auf Platz zwei behielt Eintracht Rüsselsheim durch den 2:1-Erfolg beim abstiegsgefährdeten TSV Goddelau II. „Aber das ist immer schwer in Goddelau. Wir hatten einige Ausfälle“, meinte Eintracht-Trainer Gino Pennino, der selbst spielen musste und erst nach dem Last-Minute-Tor von Karim El Menhali aufatmen konnte. „Das war sehr unglücklich“, fand dagegen TSV-Coach Patrice Heckmann. „Wir haben gut gespielt und hatten in der ersten Halbzeit die besseren Chancen.“

Vor dem Verfolgerduell beim TV Crumstadt hat die Eintracht nun sieben Punkte mehr, da der TVC in Raunheim eine 2:0-Führung aus der Hand gab. Karim El Hayani führte den SV 07 mit zwei Toren noch zum 3:2-Sieg. „Das war bitter“, meinte TVC-Coach Bastian Heist. „Wir sind mit der Spielweise von Raunheim nicht gut zurechtgekommen.“

Während die SV 07 Bischofsheim II gegen die SG Trebur-Astheim II (1:1) einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf verpasste, musste die TSG Worfelden beim SV 07 Geinsheim II wegen spontaner Ausfälle absagen. Eine heiße Schlussphase gab es beim 5:3-Sieg von Alemannia Königstädten gegen Dersim Rüsselsheim II: Ab der 80. Minute fielen noch fünf Treffer.

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