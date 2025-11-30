B-Liga: SKG hat mit Bauschheim II sogar noch Erbarmen

Kreis Groß-Gerau . Mit einem 12:0 beim Vorletzten in Bauschheim haben die Fußballer der SKG Stockstadt nochmal eindrucksvoll ihre Tabellenführung vor der Winterpause unterstrichen und den Vorsprung zur spielfreien Eintracht Rüsselsheim auf fünf Punkte ausgebaut. Wie Trainer Ali Krasniqi erklärte, „ist Bauschheim nur mit neun Mann angetreten. Wir haben uns dann zurückgehalten, konnten aber was fürs Torverhältnis tun.“ Dabei erzielte Emirhan Kilic allein sieben Treffer, vier zwischen der 60. und 77. Minute. Bei Bauschheim konnte Coach Heiko Schulze festhalten: „Auch wenn wir wegen vieler Ausfälle stark dezimiert waren, sind wir geschlossen aufgetreten.“
Mit dem späten Siegtor zum 2:1 von Simon Lueer gegen Geinsheim II verteidigte der TV Crumstadt Platz drei. „Wir waren aber zu ideenlos“, meinte Co-Trainer Alex Hess. Königstädten bleibt nach einem 7:1 über Goddelau II unter den Top Vier. Simon Hailu gelang ein Dreierpack. Dahinter trennten sich SG Trebur-Astheim II und TSG Worfelden mit 3:3 – wobei die SG eine frühe 2:0-Führung aus der Hand gab. Beide haben acht Punkte Rückstand auf Crumstadt und Königstädten. Hellas II spielte als Siebter gegen den Drittletzten, Biebesheim II, 3:3.
SKG Bauschheim II – SKG Stockstadt 0:12 (0:5). Tore: 0:1 Krüger (5.), 0:2 Kilic (8.), 0:3 Hodzic (14.), 0:4, 0:5 Kilic (26., 40.), 0:6 Boztepe (50.), 0:7, 0:8, 0:9, 0:10 Kilic (60., 71., 75., 77.), 0:11 Avni Krasniqi (78.), 0:12 Cremer (90.).
TV Crumstadt – SV 07 Geinsheim II 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Gläser (6.), 1:1 Raisi (7./ET), 2:1 Lueer (86.).
Alemannia Königstädten – TSV Goddelau II 7:1 (1:1). Tore: 0:1 Lange (29.), 1:1 Sahin (32.), 2:1 Bertino (48.), 3:1 Simon Sahin (51.), 4:1 Simon Hailu (63.), 5:1 Bertino (65.), 6:1, 7:1 Simon Hailu (77., 88.).
SG Trebur-Astheim II – TSG Worfelden 3:3 (2:0). Tore: 1:0 Nell (10.), 2:0 Beutler (22.), 2:1, 2:2 Stepanescu (63., 67.), 2:3 Brzoska (78./FE), 3:3 Beutler (80.).
TV Haßloch – SV 07 Bischofsheim II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Heidacker (13./ET), 2:0 Ahmady (67.), 3:0 Ahmadi (78.).
Hellas Rüsselsheim II – Olympia Biebesheim II 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Lohmann, 1:1 Jabari, 2:1 Filippas, 2:2 Schmidt, 2:3 Sukow, 3:3 Albu.
