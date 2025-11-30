B-Liga: SKG hat mit Bauschheim II sogar noch Erbarmen

Kreis Groß-Gerau . Mit einem 12:0 beim Vorletzten in Bauschheim haben die Fußballer der SKG Stockstadt nochmal eindrucksvoll ihre Tabellenführung vor der Winterpause unterstrichen und den Vorsprung zur spielfreien Eintracht Rüsselsheim auf fünf Punkte ausgebaut. Wie Trainer Ali Krasniqi erklärte, „ist Bauschheim nur mit neun Mann angetreten. Wir haben uns dann zurückgehalten, konnten aber was fürs Torverhältnis tun.“ Dabei erzielte Emirhan Kilic allein sieben Treffer, vier zwischen der 60. und 77. Minute. Bei Bauschheim konnte Coach Heiko Schulze festhalten: „Auch wenn wir wegen vieler Ausfälle stark dezimiert waren, sind wir geschlossen aufgetreten.“