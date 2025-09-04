B-Liga: SKG Bauschheim II verliert den Glauben

Gegen die weiter sieglose Germania zog der Aufsteiger aus Bischofsheim nach der Pause davon. Erst traf Marc Schönfelder zum 2:1, dann schob Ihsan Celiker zwei Tore nach.

SKG-Keeper Nico Hesse parierte nach sechs Minuten einen Foulelfmeter. „Aber nach dem 0:1 hat man schon gemerkt, dass der Glaube immer mehr schwindet bei uns“, bedauerte Trainer Heiko Schulze. „Zur Halbzeit gab es sehr geknickte Gesichter. Hellas war definitiv besser. Durch die vielen Spiele unter der Woche fehlt uns aber auch das Training, und man kann nicht an den Fehlern arbeiten.“

Tore: 0:1 Filippas (9.), 0:2 Rausch (18.), 0:3 Filippas (21.), 0:4 Rausch (58.), 0:5 Bonnaire (64.).





