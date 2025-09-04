 2025-09-03T11:53:45.970Z

Ligabericht
Klare Siege am Dienstagabend in der B-Liga Groß-Gerau: Hellas Rüsselsheim II und SV 07 Bischofsheim halten so Anschluss ans vordere Tabellenfeld.
Klare Siege am Dienstagabend in der B-Liga Groß-Gerau: Hellas Rüsselsheim II und SV 07 Bischofsheim halten so Anschluss ans vordere Tabellenfeld. – Foto: Timo Babic

B-Liga: SKG Bauschheim II verliert den Glauben

Klare Angelegenheiten in der B-Liga Groß-Gerau: Die Fußballer der SKG Bauschheim II verlieren beim 0:5 fast den Glauben +++ SV 07 Bischofsheim II gewinnt gegen Germania Gustavsburg.

Verlinkte Inhalte

KLB Groß-Gerau
Gustavsburg
Bauschheim II
FV Hellas II
Bischofsheim II

Bischofsheim/Bauschheim. Dritter Saisonsieg für Hellas Rüsselsheim II und SV 07 Bischofsheim II: Mit klaren Ergebnissen am Dienstagabend halten die beiden B-Ligisten Anschluss ans vordere Tabellenfeld.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Di., 02.09.2025, 19:30 Uhr
SV 07 Bischofsheim
SV 07 BischofsheimBischofsheim II
Germania Gustavsburg
Germania GustavsburgGustavsburg
4
1
Abpfiff

Gegen die weiter sieglose Germania zog der Aufsteiger aus Bischofsheim nach der Pause davon. Erst traf Marc Schönfelder zum 2:1, dann schob Ihsan Celiker zwei Tore nach.

Tore: 1:0 Euphraimidis (10.), 1:1 Jan Olaf Boomgaarden (48.), 2:1 Schönfelder (51.), 3:1, 4:1 Celiker (63., 72.).

Di., 02.09.2025, 19:30 Uhr
SKG Bauschheim
SKG BauschheimBauschheim II
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
0
5
Abpfiff

SKG-Keeper Nico Hesse parierte nach sechs Minuten einen Foulelfmeter. „Aber nach dem 0:1 hat man schon gemerkt, dass der Glaube immer mehr schwindet bei uns“, bedauerte Trainer Heiko Schulze. „Zur Halbzeit gab es sehr geknickte Gesichter. Hellas war definitiv besser. Durch die vielen Spiele unter der Woche fehlt uns aber auch das Training, und man kann nicht an den Fehlern arbeiten.“

Tore: 0:1 Filippas (9.), 0:2 Rausch (18.), 0:3 Filippas (21.), 0:4 Rausch (58.), 0:5 Bonnaire (64.).



Aufrufe: 04.9.2025, 08:00 Uhr
Gabi Wesp-LangeAutor