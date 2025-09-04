B-Liga: SG Trebur-Astheim II verliert zur Astheimer Kerb

Astheim. Trotz schöner Kulisse (rund 150 Zuschauer) beim Spiel zur Astheimer Kerb schafften es die Gastgeber nicht, einen frühen 0:1-Rückstand noch aufzuholen. „Ein unglücklicher Spielverlauf“, fand Trainer Philipp Lorenz. „Wir waren drückend überlegen, hatten viele Torchancen und drei Aluminiumtreffer. Doch da war viel Pech und Unvermögen im Spiel. Wir sind trotzdem zufrieden mit unserer Leistung.“ Während sich Dersim unter die Top Vier schob, fiel die SG auf Platz sechs zurück. Tor: 0:1 Attalby (5.).