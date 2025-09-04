 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Keine Punkte gibt es für die SG Trebur-Astheim II zur Astheimer Kerb zu feiern.
Keine Punkte gibt es für die SG Trebur-Astheim II zur Astheimer Kerb zu feiern. – Foto: Jan-Niclas Grömling - Arc

B-Liga: SG Trebur-Astheim II verliert zur Astheimer Kerb

SV Dersim II siegt knapp mit 1:0

Verlinkte Inhalte

KLB Groß-Gerau
SG Trebur/Astheim II
SV Dersim II

Astheim. Trotz schöner Kulisse (rund 150 Zuschauer) beim Spiel zur Astheimer Kerb schafften es die Gastgeber nicht, einen frühen 0:1-Rückstand noch aufzuholen. „Ein unglücklicher Spielverlauf“, fand Trainer Philipp Lorenz. „Wir waren drückend überlegen, hatten viele Torchancen und drei Aluminiumtreffer. Doch da war viel Pech und Unvermögen im Spiel. Wir sind trotzdem zufrieden mit unserer Leistung.“ Während sich Dersim unter die Top Vier schob, fiel die SG auf Platz sechs zurück. Tor: 0:1 Attalby (5.).

Gestern, 19:30 Uhr
SG Trebur/Astheim
SG Trebur/AstheimSG Trebur/Astheim II
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim II
0
1
Abpfiff

Aufrufe: 04.9.2025, 15:25 Uhr
Marc SchülerAutor