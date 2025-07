Jens Stark geht bereits in seine achte Saison als Trainer der SG Nordheim/Wattenheim (Archiv). Foto: fupa

B-Liga: SG NoWa plant mit Bescheidenheit und Kontinuität SG Nordheim/Wattenheim setzt auf bewährtes Personal und bekannte Tugenden Verlinkte Inhalte KLB Bergstraße SG NoWa

Nordheim/Wattenheim. 18 Jahre lange spielte die SG Nordheim/Wattenheim ununterbrochen in der Kreisliga A. Dass sie seit dem Jahr 2024 nur noch in der B-Liga beheimatet ist, war nicht die Folge eines Abstiegs, sondern eines freiwilligen Rückzugs. Durch mehr Siege sollte schlichtweg die Moral der Truppe angehoben werden.

Anspruch und Wirklichkeit: „Unser Anspruch war es, 30 Punkte zu holen. 37 sind es geworden. Somit hat das schon ganz gut gepasst. Wir wären am Ende aber auch gerne Fünfter geworden", bedauert NoWa-Trainer Jens Stark, dass es letztlich nur zum achten Rang gereicht hat. Mit Ausnahme von einer kurzen Unterbrechung in den ersten Monaten des Jahres 2024 geht Stark nun schon in seine achte Saison als Trainer der SG NoWa.

Was war gut? Die SG spielte eine nahezu geräuschlose Runde und es zeichnete sich früh ab, dass die Entscheidung, eine Klasse nach unten zu gehen, eine gute war. „Außerdem waren wir die einzige Mannschaft, die Meister SV Affolterbach eine Niederlage zufügen konnte“, erinnert sich Stark gerne an das 1:0 vom 22. September 2024 zurück, bei dem Philipp Grünig in der 36. Minute das Tor des Tages gelang. Jens Stark fand es auch gut, wie seine Elf immer wieder personellen Widrigkeiten trotzte. So kam es nicht selten vor, dass sich diese praktisch von alleine aufstellte. Als positiv zu werten ist sicherlich auch die Tatsache, dass viele der aktiven Spieler bei der jüngsten Jahreshauptversammlung im Sportheim Wattenheim im Vereinsdress vor Ort erschienen und so ihr Interesse bekundeten, wie es im Verein weitergeht. Anzahl der Gegentreffer muss sinken