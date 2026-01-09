B-Liga: SG hat einstelligen Platz im Visier

Nordheim. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Fußball-Kreisliga A Bergstraße spielt die SG Nordheim/Wattenheim nun schon im zweiten Jahr in der B-Liga und belegt dort bei komfortablen zwölf Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz 15 den elften Tabellenrang.

Anspruch und Wirklichkeit: Klassenerhalt, stabile Leistung und Weiterentwicklung der Mannschaft – das waren die Ziele der SG Nowa vor der neuen Saison. „Wir konnten die Ansprüche sicherlich erfüllen. Ich sehe uns hier auf einem guten Weg“, sagt Jens Stark, der Trainer der SG Nordheim/Wattenheim.

Was war gut? „Die Mannschaft zeigt immer großen Kampfgeist und lässt den Einsatzwillen nicht vermissen“, schwört Stark auf seine Spieler und weiß es zu schätzen, dass sein Team auch gegen höherplatzierte Mannschaften alles gibt. „Auch in der Defensive haben wir unsere Qualitäten“, freut sich der Trainer und nimmt wohlwollend zur Kenntnis, dass es mit der 1:6-Niederlage beim ISC Fürth nur eine richtige Klatsche gab. Hervorzuheben ist sicherlich auch das Gemeinschaftsgefühl, das die SG schon seit vielen Jahren auszeichnet: Die Spieler halten zusammen.

"Wir holen einen einstelligen Tabellenplatz"

Was geht besser? Manchmal mussten sich die SG-Fußballer, die gut in die neue Saison starteten, einfach Leistungsschwankungen unterziehen und fielen in ein Loch. Zwar schoss die Mannschaft 41 Tore, doch damit ist Jens Stark nicht ganz zufrieden. „Unser Offensivspiel könnte noch effektiver sein“, merkt er kritisch an. Auch auf des Gegners Platz könnte sich die Elf etwas besser präsentieren – es stehen bislang nur drei Auswärtssiege in der Bilanz.