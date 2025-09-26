B-Liga: SG freut sich auf Flockenbach und den Kerwesieg

Der Tabellenführer der B-Liga Bergstraße, VfB Lampertheim, tritt nun zum Derby bei Eintracht Bürstadt II an. (Symbolfoto) Foto: Uli Deck/dpa

Bergstraße (atth). In der B-Liga tritt der VfB Lampertheim bei Eintracht Bürstadt II an. Es ist das Duell der beiden Aufsteiger 2024. „Wir wollen unsere Tabellenführung verteidigen“, zeigt sich VfB-Trainer Martin Göring im Vorfeld kämpferisch. Das würde aber nur gehen, wenn seine Mannschaft konzentriert weiterspielen würde.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Do., 02.10.2025, 19:30 Uhr TSV Elmshausen Elmshausen Tvgg. Lorsch Tvgg Lorsch II 19:30 PUSH Und vielleicht hilft es auch ein wenig weiter, wenn Last-Minute-Zugang Yama Ghulamsaid, der beim 5:2 über Olympia Lorsch II passen musste, am Samstag wieder zur Verfügung steht. „Wir sind gut drauf, doch wir werden Bürstadt in keinem Fall unterschätzen“, warnt Göring.

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr FC Fürth FC Fürth II VfR Bürstadt VfR Bürstadt 13:00 live PUSH

Zwar ist der FC Fürth II gegen den VfR Bürstadt leichter Außenseiter, doch das heißt nicht, dass der Elf von Sascha Amend gegen den Absteiger nichts zuzutrauen wäre. „Entscheidend wird sein, dass wir von Beginn an gut ins Spiel finden und die Zweikämpfe genauso annehmen wie in den vergangenen Begegnungen. Auf diese Weise haben wir gezeigt, dass wir mit jedem Gegner der Liga mithalten können“, sagt Amend. Gelänge es seiner Mannschaft zusätzlich, die leichten Fehler zu minimieren, hätte sie eine gute Chance, auch gegen Bürstadt ein gutes Ergebnis zu erzielen. „Wichtig ist, dass wir geschlossen auftreten und füreinander kämpfen“, so Amend. NoWa mit angeschlagenen Spielern

Einige verletzte und angeschlagene Spieler hat die SG Nordheim-Wattenheim, die nun den SV Unter-Flockenbach III empfängt. Doch das zählt am Samstag nichts mehr, denn ein Kerwesieg muss her. „Wir wollen mit den Flockenbachern, mit denen wir seit einiger Zeit befreundet sind, zusammen Kerwe feiern. Das geht am Besten, wenn wir zumindest ein Unentschieden holen“, gibt Nowa-Trainer Jens Stark die Route vor.