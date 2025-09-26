B-Liga: SG freut sich auf Flockenbach und den Kerwesieg

Bergstraße (atth). In der B-Liga tritt der VfB Lampertheim bei Eintracht Bürstadt II an. Es ist das Duell der beiden Aufsteiger 2024. „Wir wollen unsere Tabellenführung verteidigen“, zeigt sich VfB-Trainer Martin Göring im Vorfeld kämpferisch. Das würde aber nur gehen, wenn seine Mannschaft konzentriert weiterspielen würde.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Und vielleicht hilft es auch ein wenig weiter, wenn Last-Minute-Zugang Yama Ghulamsaid, der beim 5:2 über Olympia Lorsch II passen musste, am Samstag wieder zur Verfügung steht. „Wir sind gut drauf, doch wir werden Bürstadt in keinem Fall unterschätzen“, warnt Göring.
Zwar ist der FC Fürth II gegen den VfR Bürstadt leichter Außenseiter, doch das heißt nicht, dass der Elf von Sascha Amend gegen den Absteiger nichts zuzutrauen wäre. „Entscheidend wird sein, dass wir von Beginn an gut ins Spiel finden und die Zweikämpfe genauso annehmen wie in den vergangenen Begegnungen. Auf diese Weise haben wir gezeigt, dass wir mit jedem Gegner der Liga mithalten können“, sagt Amend. Gelänge es seiner Mannschaft zusätzlich, die leichten Fehler zu minimieren, hätte sie eine gute Chance, auch gegen Bürstadt ein gutes Ergebnis zu erzielen. „Wichtig ist, dass wir geschlossen auftreten und füreinander kämpfen“, so Amend.
Einige verletzte und angeschlagene Spieler hat die SG Nordheim-Wattenheim, die nun den SV Unter-Flockenbach III empfängt. Doch das zählt am Samstag nichts mehr, denn ein Kerwesieg muss her. „Wir wollen mit den Flockenbachern, mit denen wir seit einiger Zeit befreundet sind, zusammen Kerwe feiern. Das geht am Besten, wenn wir zumindest ein Unentschieden holen“, gibt Nowa-Trainer Jens Stark die Route vor.
Bei Eintracht Zwingenberg muss sich der TSV Gras-Ellenbach beweisen. „Der Aufsteiger hat bislang eine tolle Saison gespielt. Dennoch wollen wir dort dreifach punkten und an ihm in der Tabelle vorbeiziehen“, sagt Manuel Loipersberger, der Sportliche Leiter der Gras-Ellenbacher.