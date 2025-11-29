B-Liga: Serdar Sancaktars Comeback beflügelt

LÜTZEL-WIEBELSBACH . Der Jubel war groß am Mittwochabend, als der SV Lützel-Wiebelsbach II im B-Liga-Nachholspiel gegen Aufsteiger TSG Steinbach II mit 3:2 gewann. Punktgleich mit dem TSV Günterfürst II zählt die SVL-Reserve nun zu den schärfsten Verfolgern von Spitzenreiter SSV Brensbach II. Und nur noch zwei Zähler fehlen den Lützelbachern, um mit dem Spitzenreiter gleichzuziehen, der vor dem Derby beim TV Fränkisch-Crumbach II steht.

Die beste Nachricht für Lützelbachs Trainer Luca Olt war zuletzt jedoch die Rückkehr von Torgarant Serdar Sancaktar, der verletzungsbedingt lange nicht spielen konnte. Er bestätigte aber gleich im Spiel beim TV Fränkisch-Crumbach II vor zwei Wochen seine Torjägerqualitäten, als er nach 0:2-Rückstand in der Nachspielzeit zum 3:2-Erfolg seiner Mannschaft traf.

„Er und sein kaltschnäuziger Abschluss haben uns lange Zeit gefehlt“, sagt Luca Olt. Doch der Coach durfte seiner Mannschaft auch ohne den treffsicheren Angreifer vertrauen, die mit enormer Beständigkeit überzeugt. „Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Und die Topteams der Liga ärgern. Wo unsere Leistungssteigerung in dieser Saison hinführt, werden wir in der Rückserie sehen. Aber auch ich bin von der Entwicklung überrascht“, sagt der Lützelbacher. Die letzten Wochen haben aber auch gezeigt, dass die Mannschaft noch kein Spitzenteam ist.

Besonders das bittere 0:5 bei der SG Bad König/Zell II hat überrascht. „Da gerieten wir völlig aus der Spur. Wir haben kämpferisch und auch von der Laufbereitschaft, aber vor allem im Abschluss enttäuscht.“ Der SVL II sah gegen das frühe Anlaufen und die Aggressivität der Kurstädter nicht gut aus. „Das war auch eine Einstellungsfrage“, wie Olt mitteilte. In Fränkisch-Crumbach hätten sich Pleiten, Pech und Pannen beinahe fortgesetzt. Nach einem 0:2 zur Halbzeit zeigte Lützelbachs Zweite aber Moral und kam – dank Sancaktar – in der Nachspielzeit noch zum Siegtreffer.

Am Sonntag erwartet die Olt-Formation den SV Beerfelden. Mit der Rückkehr einiger Verletzter steigt beim Trainer auch die Zuversicht. „Wir wollen den Heimsieg, und der geht nur über die mannschaftliche Geschlossenheit“, sagt Olt. Der Coach ist deswegen so nachdrücklich, weil beim SVL II noch nichts selbstverständlich ist: Die Mannschaft muss sich jedes Mal aufs Neue beweisen.



