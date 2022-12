B-Liga: Schafft Steinbach II eine kleine Sensation? TSG bei Tabellenführer TSV Neustadt zu Gast

ODENWALDKREIS. Letzter Spieltag vor der Winterpause in der B-Liga Odenwald, wo der TSV Neustadt schon als Herbstmeister feststeht. Durch die vielen Spielausfälle und Verlegungen ist ein schiefes Tabellenbild entstanden. So gerieten die eigentlichen Favoriten Spvgg Kinzigtal und FC Finkenbachtal mit drei oder vier Spielen gegenüber dem Führungsduo ins Hintertreffen, bleiben aber hochgradige Anwärter auf Meisterschaft und Aufstieg.

Nach dem klaren Auswärtssieg des TSV Neustadt beim TSV Günterfürst II erwarten die Breuberger die TSG Steinbach II (Anstoß 14 Uhr). Das Umschaltverhalten und auch die individuelle Klasse einiger Neustädter sprechen eindeutig für den TSV. Ein Steinbacher Erfolg käme schon einer kleinen Sensation gleich. In Gammelsbach trifft der Dritte auf den Zweiten Günterfürst II. Das ist eine gute Gelegenheit für den SVG noch vor Eintritt in die Winterpause auf einen Aufstiegs-Relegationsplatz zu klettern. Dieses Vorhaben könnte aber schwieriger werden, als das die Freiensteiner planen. Weil das A-Liga-Spiel der ersten Günterfürster Formation in Rai-Breitenbach verlegt wurde, könnte sich die Reserve verstärken.

Einen Heimsieg dürfen auch die Anhänger der Spvgg Kinzigtal gegen die GSV Breitenbrunn erwarten. Breitenbrunn enttäuschte zuletzt stark, verlor dreimal hintereinander und hatte dabei eine Bilanz von 1:13 Toren. Das ist eines Aufstiegskandidaten nicht würdig. Der FC Finkenbachtal trug drei Partien weniger aus als der Tabellenführer Neustadt. Gewinnt der FC das Nachholspielprogramm, würde die Oberzent-Elf mit dem Spitzenreiter gleichziehen. Für den VfL Michelstadt II ist das Gastspiel (14 Uhr) beim FC Finkenbachtal garantiert kein Zuckerschlecken. Alles andere als ein klarer Heimsieg des FC wäre eine Überraschung. Ein Mümlingtal-Derby findet am Wiesenweg beim FV Mümling-Grumbach II gegen Aufsteiger SG Bad König/Zell II (12 Uhr) statt. Das erste Spiel in dieser Saison zwischen den beiden Rivalen gewann Bad König fast schon sensationell mit 7:3. Ein entschlossener Auftritt der Grumbacher Reserve wird erwartet. Der SV Lützel-Wiebelsbach II steht auf einem direkten Abstiegsrang. Am Sonntag (12 Uhr) gastiert der VfR Würzberg in der Großgemeinde. Im Hinspiel siegte der VfR 2:1.