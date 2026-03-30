B-Liga: Rüsselsheimer Kantersieg

Eintracht Rüsselsheim bleibt nach einem deutlichen Sieg Zweiter. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

Kreis Groß-Gerau. Kantersieg für Eintracht Rüsselsheim: Mit 8:2 gewann der B-Ligist deutlich beim TV Haßloch und verteidigte vor Crumstadt den zweiten Platz. Dagegen führt die SKG Stockstadt, die am Wochenende kampflos die Punkte von Kickers Mörfelden bekam, weiter mit großem Abstand die Tabelle an.

„Wir haben gegen die engagierten Haßlocher sehr konzentriert gespielt und unsere Chancen gut genutzt“, konnte Eintracht-Coach Luigi Pennino eine Woche nach dem Sieg in Stockstadt über acht Tore jubeln, darunter drei von Vasilios Frenkos. Auf Haßlocher Seite sagte Trainer Martin Schwabe: „Bis zur Halbzeit war es eigentlich ausgeglichen. Danach war die Eintracht klar besser, und wir haben den Faden verloren.“

Durch einen 3:1-Erfolg über die abstiegsgefährdete Germania Gustavsburg bleibt der TV Crumstadt der Eintracht mit einem Punkt Rückstand dicht auf den Fersen. „Wir waren spielerisch überlegen und hatten mehr Torchancen“, sagte Trainer Bastian Heist. Peter Schneider scheiterte zwar Mitte der ersten Halbzeit bei einem Foulelfmeter an Germania-Keeper Derya Tuzla. Doch ging Crumstadt vor der Pause in Führung und setzte nach dem Ausgleich der Gäste noch zwei Tore drauf.

Biebesheim II schiebt sich auf Relegationsplatz

Hatte die SG Trebur-Astheim II ihr Heimspiel gegen Königstädten wegen personeller Probleme absagen müssen, schob sich Olympia Biebesheim II im Abstiegskampf mit einem 4:1-Sieg in Worfelden auf den Relegationsplatz vor. „Wir sind mit einer jungen Mannschaft angetreten und waren läuferisch und spielerisch besser“, fand Trainer Aktan Ak. Dagegen steht der TSV Goddelau II nach einem 0:3 gegen den Raunheim wieder auf dem direkten Abstiegsplatz.

Di., 14.04.2026, 19:30 Uhr SV 07 Bischofsheim Bischofsheim II SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim II 19:30 PUSH

TV Haßloch – Eintracht Rüsselsheim 2:8 (1:3). Tore: 0:1 Pentidis (4.), 0:2 Frenkos (13.), 1:2 Samir Ahmadi (23.), 1:3 Frenkos (37.), 1:4 Auadi (51.), 1:5 Frenkos (54.), 1:6 Günes (57. FE), 2:6 Samir Ahmadi (67.), 2:7 Kouraji (82.), 2:8 Pentidis (90.).

TV Crumstadt – Germania Gustavsburg 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Keller (41.), 1:1 Sören Boomgaarden (71.), 2:1 Conrad (73.), 3:1 Böhnhardt (80. ET).

TSG Worfelden – Olympia Biebesheim II 1:4 (1:1). Tore: 0:1 Büßer (6.), 1:1 Michl (13.), 1:2 Wedel (54. FE), 1:3, 1:4 Semmler (87., 90.+1).

TSV Goddelau II – SV 07 Raunheim 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Hawkins (37., 68.), 0:3 Kuhne (84.).





