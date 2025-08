B-Liga: Rüsselsheim hat mit »Effizienz und Qualität« gewonnen

Kreis Groß-Gerau . Erfolgreicher Auftakt für A-Liga-Absteiger Eintracht Rüsselsheim: Bei Alemannia Königstädten setzte er sich klar mit 4:1 durch, traf allerdings auf einen „sehr guten Gegner“, wie Trainer Luigi Pennino hervorhob. „Aber wir gewinnen durch Effizienz und Qualität.“ Auch Alemannia-Coach Garo Kiren, der sechs Ausfälle beklagen musste, sah ein „sehr gutes Spiel“ seiner jungen Mannschaft und konnte ihr keinen Vorwurf machen: „Wir hatten in der ersten Halbzeit drei hundertprozentige Chancen, trafen in der zweiten zweimal die Latte und vergeben noch einen Elfmeter.“ Dabei scheiterte Simon Hailu an Gästekeeper Lucas Thienger (80.). Zudem wurde Devin Meyer ein schönes Fallrückzieher-Tor nicht gegeben, worauf die Eintracht auf 3:1 erhöhte.