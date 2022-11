B-Liga RTK: Zweite Niederlage für Hünstetten Türk Spor siegt im Topspiel mit 2:0 gegen die SGH +++ Last-Minute-Sieg für Taunusstein +++ Orlen II gibt Sieg aus der Hand

„Ein superfaires Spiel. In der ersten Hälfte ausgeglichen, aber nach dem Wechsel haben wir uns den Sieg verdient“, fand Türk Spor-Coach Burak Özyesil nach der Partie, die unter Verbandsaufsicht stand. Die einzig noch ungeschlagene SG Orlen II musste gegen Johannisbergs Zweite kurz vor Schluss den Treffer zum 4:4-Endstand hinnehmen. Nutznießer der Kapriolen an der Spitze war der FSV Taunusstein mit dem in letzter Minute von Cuma Coban auf Vorlage von Mikael Alici erzielten Siegtor beim 1:0 über Geisenheim 08 II. Coban tanzte noch einen Gegenspieler aus und verwandelte. „Ein Sieg mit sehr viel Glück“, räumte FSV-Trainer Ozan Yildirim ein, freute sich gleichermaßen an den dadurch gewonnenen Anschluss an die enge Spitzengruppe.

SG Schlangenbad II – Türkgücü Aarbergen 1:5 (1:3). – Tore: Schuba / Mert Yigit, Cagrif Yigit (je 2), Eigentor.

Spvgg. Eltville III – SV Walsdorf II 0:0.

SG Orlen – SV Johannisberg II 4:4 (2:1). – Tore: Löber (2), M. Müller (Elfmeter), Radanovic / Wahl (2, ein Elfmeter), Wagener, Waldmann. – Die SGO erzielte in der 87. Minute das 4:3, die Rheingauer glichen in der Nachspielzeit aus.